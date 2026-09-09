Τέλος ο Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση τη συνεργασίας με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον ευχαρίστησε για όσα πρόσφερε στην ομάδα του Πειραιά.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα βρίσκεται πλέον στον πάγκο του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση νέου τεχνικού, μία μόλις μέρα μετά την αποχώρηση και του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, τον οποίο αντικατέστησε στη θέση του αθλητικού διευθυντή ο Κορδόν.

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Ο Βάσκος ως προπονητής του Ολυμπιακού πανηγύρισε την ιστορική κατάκτηση του Conference League. Παράλληλα, τη σεζόν 2024/25 έκανε το νταμπλ με τους Πειραιώτες κερδίζοντας του ελληνικό πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας. Ο τελευταίος του τίτλος ήταν το Super Cup, που σήκωσε μετά τον τελικό με τον ΟΦΗ.

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης… pic.twitter.com/CuRSi0EkfQ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 9, 2026

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του ΘΡΥΛΟΥ.

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Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων του Συλλόγου (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) και ο κόουτς έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Γι’ αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον Σύλλογο μας. Γι’ αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας.

Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει.

Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θα σε συνοδεύουν παντοτινά Στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά.

Σε ευχαριστούμε για όλα!».