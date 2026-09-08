Ο Ολυμπιακός έδωσε τα χέρια με την ΑΕΚ για τη Sunel Arena – Τελειώνει και η μετακίνηση του Λαρεντζάκη στην Ένωση

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την ΑΕΚ για τη χρήση της Sunel Arena μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ, με τις υπογραφές να αναμένονται άμεσα, όπως και η επιστροφή του Γιαννούλη Λαρεντζάκη στους κιτρινόμαυρους.

Μόνο οι υπογραφές απομένουν για να επισημοποιηθεί το deal ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι Πειραιώτες αναμένεται να δηλώσουν τη Sunel Arena ως έδρα τους στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού την Τετάρτη (09/09/26).

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Η επιστροφή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με τα τωρινά δεδομένα αναμένεται να γίνει το Φεβρουάριο του 2027 και αυτό ανάγκασε τους ερυθρόλευκους να στραφούν στην Sunel Arena ως λύση.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ξεμπλοκάρει και την υπόθεση του Γιαννούλη Λαρεντζάκη που θα επιστρέψει στην ΑΕΚ και όταν μπουν και οι τελικές υπογραφές για το γήπεδο θα ανακοινωθεί και η μεταγραφή του καλαθοσφαιριστή.

Ο Έλληνες γκαρντ/φόργουορντ θα υπογράψει πιθανότατα τριετές συμβόλαιο με την ΑΕΚ με τις απολαβές του να υπολογίζονται στα 2.000.000 ευρώ με την Ένωση θα δίνει ένα ποσό κοντά στα 200.000 στους Πειραιώτες.