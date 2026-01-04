Αθλητικά

Τέλος ο Ντινγουίντι από την Μπάγερν Μονάχου

Με κοινή συναίνεση το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές
Ο Ντινγουίντι με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου
Ο Ντινγουίντι με τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου/ Photo by: Jenni Maul/picture-alliance/dpa/AP Images

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στην Μπάγερν Μονάχου με αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται η συνεργασία των δύο πλευρών.

Πριν το παιχνίδι της Μπάγερν κόντρα στη Χάποελ για τη 19η αγωνιστική της Euroleague, ο Ντινγουίντι είχε επιστρέψει στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους, που αφορούσαν την οικογένειά του, και τελικά δεν θα επιστρέψει γενικά στο Μόναχο.

Ο ίδιος έστειλε και μήνυμα που αποχαιρετούσε τους φιλάθλους της ομάδας και τη διοίκηση: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση, την ομάδα και τους οπαδούς. Παρά την πρόσφατη δύσκολη φάση της σεζόν, ένιωσα πολύ άνετα στο Μόναχο. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να παίξω».

