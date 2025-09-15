Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

Την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ρουί Βιτόρια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Ρουί Βιτόρια. Ο Πορτογάλος προπονητής πλήρωσε το… μάρμαρο της ήττας του τριφυλλιού από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό.

Πριν καν συμπληρώσει 11 μήνες στο πράσινο τιμόνι, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός “τελείωσε” τον Ρουί Βιτόρια, ο οποίος κατάφερε να οδηγήσει το τριφύλλι στο Europa League, αλλά πραγματοποίησε τραγικό ξεκίνημα στη Super League με μόλις έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια με Λεβαδειακό και Κηφισιά.

Ο Πορτογάλος προπονητής είχε αναλάβει το τιμόνι του Παναθηναϊκού στις 31 Οκτωβρίου του 2024, αντικαθιστώντας τον Ντιέγκο Αλόνσο.

Το καλοκαίρι δεν ήταν λίγοι αυτοί που πίστευαν ότι ο Ρουί Βιτόρια δεν έπρεπε να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας, η διοίκηση του έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά τελικά δεν δικαιώθηκε.

Η ανακοίνωση

“Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον κ. Ρουί Βιτόρια. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στον Πορτογάλο προπονητή και στο επιτελείο του”.