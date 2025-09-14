Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2: «Σφαλιάρα» στις καθυστερήσεις και νέα απώλεια βαθμών για τους «πράσινους» στη Super League

Ο Παναθηναϊκός δεν έμαθε το… μάθημα από τον αγώνα με τον Λεβαδειακό και μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας του, γνώρισε και την ήττα από την Κηφισιά με 3-2, δεχόμενος δύο γκολ στο φινάλε της αναμέτρησης.

Παρότι έφθασε σε ανατροπή κατά τη διάρκεια του αγώνα, με πέναλτι και γκολ “δώρο”, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει ηττημένος από το Πανθεσσαλικό Στάδιο, με την Κηφισιά να τον “σκοτώνει” με γκολ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Είχε προηγηθεί η ισοφάριση στο 79′ για τους γηπεδούχους, με την ομάδα του Ρουί Βιτόρια να δείχνει ανίκανη να βγάλει σημαντικές ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη.

Οι “πράσινοι” πέταξαν έτσι στα… σκουπίδια τα δύο γκολ του Σφιντέρσκι, με τους Παντελίδη και Σόουζα να τους ρίχνουν στο… καναβάτσο, υποχρεώνοντάς τους σε ένα τραγικό ξεκίνημα στη Super League, όπου η Κηφισιά πανηγύρισε την πρώτη της νίκη ως νεοφώτιστη.

Το παιχνίδι

Η Κηφισιά μπήκε πιο δυνατά στο ματς και αφού… προειδοποίησε με μία ευκαιρία του Πομπό, που έστειλε την μπάλα λίγο άουτ με προβολή από κοντά. Τη δεύτερη φορά όμως, στο 7′, ο Τετέι πήρε ωραία την μπάλα στην περιοχή και δεν αστόχησε, τελειώνοντας τη φάση με υπέροχο διαγώνιο σουτ, για το 1-0 των γηπεδούχων κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Οι “πράσινοι” έδειξαν αιφνιδιασμένοι από το ξεκίνημα του αγώνα, αλλά κατάφεραν να βρουν γρήγορα την ισοφάριση, χάρη σε ένα λάθος μαρκάρισμα του Σιμόν στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Τζούρισιτς “τσίμπησε” την μπάλα προ του αμυντικού της Κηφισιάς και αυτός τον κλώτσησε κατά λάθος, με αποτέλεσμα να υποδειχθεί πέναλτι με τη βοήθεια του VAR.

Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση για τον Παναθηναϊκό και ευστόχησε από τα 11 βήματα, για να ισοφαρίσει το ματς για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Μετά την ισοφάριση του Παναθηναϊκού, ο ρυθμός του αγώνα βελτιώθηκε, με τους “πράσινους” να δημιουργούν ευκαιρίες για ένα δεύτερο τέρμα, αλλά και την Κηφισιά να “απειλεί” στις αντεπιθέσεις. Μαντσίνι και Τζούρισιτς είχαν άστοχα σουτ για τους φιλοξενούμενους, ενώ ο Αντονίσε δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ντραγκόφσκι και ο Τετέι σούταρε λίγο άουτ, πριν τη λήξη του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πιο επιθετικά και έχασε δύο καλές ευκαιρίες με τον Μαντσίνι να έχει ένα σουτ πάνω στον Ραμίρες και στη συνέχεια να αστοχεί σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ.

Το γκολ δεν άργησε όμως να έρθει για τους “πράσινους”, με τον Σφιντέρσκι να βρίσκει ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα στο 53′. Ο Ραμίρες έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και έκανε… δώρο το γκολ στον Πολωνό επιθετικό, ο οποίος είδε την μπάλα να χτυπάει στα πόδια του και να καταλήγει στην εστία για το 2-1 του “τριφυλλιού”.

