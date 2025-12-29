Τέλος ο Σέιμπεν Λι από τον Ολυμπιακό

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Σέιμπεν Λι, ο οποίος οδεύει προς την Εφές Αναντολού.

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε από την ομάδα του Πειραιά, μιας και δεν βρισκόταν στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά και την άφιξη του Μόντε Μόρις.

Σε 11 αγώνες στη φετινή Euroleague, ο 26χρονος άσος έχει 3.4 πόντους (44.4% δίποντο, 36.4% τρίποντο, 81.8% βολές) και 1.4 ασίστ ανά 11:24.

Ο Σέιμπεν Λι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Euroleague, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Εφές Αναντολού.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του.