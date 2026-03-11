Τέλος ο Βασίλης Σπανούλης από τη Μονακό, το «Merci» της ομάδας του Πριγκιπάτου

Ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Μονακό, με την ομάδα του Πριγκιπάτου να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας τους και να βάζει ένα τεράστιο “Merci” στην ανάρτησή της.

Τη θέση του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία της Μονακό θα πάρει ο Σεργκέι Γκλαντίρ, ο οποίος βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας και στα δύο τελευταία παιχνίδια των Μονεγάσκων (απουσίασε από αυτά ο Έλληνας τεχνικός) και θα βρίσκεται στη θέση του επικεφαλής και στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό (12.03.2026, 20:00).

Μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη αποχωρούν από τη Μονακό και όλοι οι Έλληνες συνεργάτες του, Ηλίας Καντζούρης, Κώστας Χαραλαμπίδης και Γιώργος Τσιάρας.

Η Μονακό είναι ένατη στη Euroleague, έχοντας υποστεί οκτώ ήττες στα δέκα τελευταία παιχνίδια της. Ο σύλλογος έλαβε πρόσφατα οικονομική βοήθεια 2,5 εκατ. ευρώ από το Πριγκιπάτο, ωστόσο το ποσό αυτό δεν αρκεί ούτε κατ’ ελάχιστον για να καλυφθούν τα πολλά χρέη προς την ομάδα και τρίτους.

Ο Σπανούλης ανέλαβε τη Μονακό στις 27 Νοεμβρίου 2024 και μαζί της κατέκτησε το Σούπερ Καπ και το Κύπελλο, ενώ έφτασε στον τελικό της Euroleague για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου χάνοντας από τη Φενέρμπαχτσε και ηττήθηκε με 3-2 στους τελικούς της γαλλικής λίγκας από την Παρί.

H ανακοίνωση της Μονακό:

Η Moνακό και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν κοινή συναινέσει να χωρίσουν τους δρόμους τους, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωσή του στον οργανισμό. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει ένα πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας της Μονακό.

Η Μονακό είναι ευγνώμων για το έργο του και τη θετική στάση που μοιράστηκε με τους παίκτες, το σταφ και τους φιλάθλους μας. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται συνεχή επιτυχία στη μελλοντική του καριέρα.

Η Μονακό παραμένει ενωμένη και επικεντρωμένη στο να ολοκληρώσει τη σεζόν με την αποφασιστικότητα και την υπερηφάνεια που χαρακτηρίζουν το μπάσκετ στο Μονακό.