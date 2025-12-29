Τερματοφύλακας έπινε τσάι για να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια αγώνα στην Τουρκία

Ο τερματοφύλακας της Ερζουρμσπόρ καταπολέμησε το πολικό ψύχος με έναν ιδιαίτερο τρόπο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Τσορούμ στην Τουρκία.

Η αναμέτρηση της Ερζουρμσπόρ με την Τσορούμ στην Τουρκία διεξήχθη σε πολικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους -10 βαθμούς Κελσίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Ματίγια Όρμπανιτς, βρήκε την πιο ευρηματική λύση για να καταπολεμήσει το κρύο, τοποθετώντας ίπλα στην εστία του μία κούπα με ζεστό τσάι

Όποτε του δινόταν η ευκαιρία μέσα στο παιχνίδι, έπινε γουλιές, προκειμένου να διατηρείται ζεστός.

In cold conditions, Erzurumspor FK goalkeeper Matija Orbanic warmed up by drinking tea on the field. pic.twitter.com/schfH3mPX9 — EuroFoot (@eurofootcom) December 28, 2025

Αναμφίβολα, ο Όρμπανιτς έκανε τη διαφορά, την ώρα που οι περισσότεροι συμπαίκτες του χρησιμοποίησαν γάντια, σκούφους και ισοθερμικά ρούχα για να αντιμετωπίσουν το πολικό ψύχος.