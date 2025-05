Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Δεν μπορούσα να περπατήσω, ήθελα να χορέψω στον γάμο του Γιάννη»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο συγκίνησε, περιγράφοντας τη στιγμή που τραυματίστηκε σοβαρά στον αχίλλειο τένοντα.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση μετά από ένα χρόνο απουσίας, λόγω της ρήξης αχίλλειου που είχε υποστεί.

Στο περιθώριο της συνέντευξης που έδωσε, ο Έλληνας φόργουορντ αναφέρθηκε στο πώς τραυματίστηκε, αλλά και τι ακολούθησε, συγκινώντας με την περιγραφή του.

Αρχικά, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανέφερε:

“Ήταν να πάμε σε ένα μπάρμπεκιου και έκανα την ρουτίνα μου. Οπότε σε μία φάση γυρνάω και αισθάνομαι κάποιον να με κλωτσάει. Τελειώνω λοιπόν την φάση και λέω στον γυμναστή μου να μου βάλει κάτι γιατί θα πετάξω.

Τότε μου λέει ‘κάτσε να δω κάτι’. Μου πιέζει την γάμπα λοιπόν και αρχίζω να ουρλιάζω και να κλαίω, οπότε μου λέει ‘κάτι δεν πάει καλά’. Μετά λοιπόν ήρθε ο γιατρός και μου είπε ότι είχα ρήξη αχίλλειου τένοντα. Τότε έγιναν διάφορα, πήρα την μαμά μου και ήταν πολύ συναισθηματική στιγμή”.

Στην συνέχεια μάλιστα, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε και στους στόχους που έβαλε: “Δεν μπορούσα να περπατήσω. Και άρχισα να βάζω στόχους. Πρώτος στόχος ήταν να βγάλω την μπότα. Μετά έλεγα ‘σε παρακαλώ, ας χορέψω στον γάμο του αδελφού μου (σ.σ Γιάννης, παντρεύτηκε πέρυσι τον Αύγουστο με την Μαράια). Και το έκανα. Μετά περπάτησα και επέστρεψα. Πλέον επέστρεψα. Είμαι ευγνώμων στην οικογένειά μου, τους φίλους μου”.

