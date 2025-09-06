Θανάσης Χατζόπουλος: «Υπάρχει ενδιαφέρον για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και από τις ΗΠΑ»

O πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος έδωσε το “παρών” στην παρουσίαση της ομάδας για τη νέα σεζόν και έριξε… βόμβα για το μέλλον του τμήματος μπάσκετ του συλλόγου.

Μετά τη γνωστοποίηση του ενδιαφέροντος του Αριστοτέλη Μυστακίδη για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ της Θεσσαλονίκης αποκάλυψε επαφές και με επενδυτή από τις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο συγκεκριμένα, ο Χατζόπουλος ανέφερε σχετικά τα εξής: «Τα στόματα μένουν κλειστά σε αυτές τις συζητήσεις και αυτή είναι και η αρχή μου. Είμαι σε μια αρκετά δύσκολη θέση, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Μυστακίδης ενδιαφερόμενος για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και ενδιαφέρον εξ Αμερικής.

Επιτρέψτε μου να μη συνεχίσω τα σχόλια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να σκεφτώ πολύ σοβαρά πως θα τη χειριστώ και πως θα τη φέρουμε εις πέρας. Σε καμία περίπτωση φυσικά, δε θα κόψω τον ΠΑΟΚ από το να ξαναγυρίσει στα μεγαλεία που τον θυμόμαστε.

Θα είναι χαρά για μένα, γιατί εκεί θα έχω εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκα, οπότε θα φύγω περήφανος από την ομάδα και νομίζω ότι και ο κόσμος θα το έχει αναγνωρίσει»