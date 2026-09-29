Τραγωδία στη Θάσο: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που είχε χτυπήσει στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα

Ανείπωτη τραγωδία στην Καβάλα, μετά την είδηση του θανάτου του 16χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε χτυπήσει στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αγώνα στη Θάσο.

Ο αθλητής του Βύρωνα Καβάλας, Γκιάνα Ασλάν, είχε τραυματιστεί σοβαρά σε παιχνίδι για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣΚ με τον Αίαντα Παναγίας την Κυριακή (27/9/2026), όταν μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης σε μια διεκδίκηση της μπάλας, έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου.

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Ο γιατρός του αγώνα παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες στον 16χρονο, ο οποίος είχε χάσει τις αισθήσεις του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Πρίνου. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οργανώθηκε άμεση διακομιδή στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου εισήχθη απευθείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στο πένθος την Καβάλα και όχι μόνο.

Η ανάρτηση του ΑΠΣ Βύρωνα Καβάλας

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

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Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία.

Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του.

Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.

Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στον Βύρωνα Καβάλας».