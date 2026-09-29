Πώς ο πατέρας του Κωνσταντίνου Καρέτσα τον έκανε να ψάχνει περισσότερο τους συμπαίκτες από το γκολ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει κλέψει την καρδιά των Γερμανών, αποτελώντας ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα του γερμανικού Τύπου.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ απασχόλησε και πάλι τα γερμανικά ΜΜΕ, με αφορμή τη νέα εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας στη νίκη επί της Γερμανίας με 1-0. Η μαγική ντρίπλα του Καρέτσα έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ενώ η Bild ασχολήθηκε για ακόμα μία φορά με τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή.

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Στο τελευταίο φύλλο της γερμανικής εφημερίδας, γίνεται λόγος για το πως ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ έγινε πιο ομαδικός.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πατέρας του, Βάιος, τον συμβούλεψε να αποφεύγει συνεχώς τα τελειώματα και να αναζητεί περισσότερο την πάσα στους συμπαίκτες του.

Beitrag aus der Bild (29.09.26) #bvb #dortmund #Bundesliga #borussia #bellingham #asllani #FIFACWC #sancho #FIFAWorldCup #kovac #schlotterbeck #Kovac #adeyemi #Guirassy #westfalenstadion #kicker #ChampionsLeague #reggiani #nrw #signalidunapark #karetsas #konstantelias https://t.co/iU1He5u91i — BehVauBeh – News (@BehVauBehNews) September 29, 2026

Η Βild κάνει αναφορά και στην αγάπη της οικογένειας του Καρέτσα για τον ΠΑΟΚ. Η γερμανική εφημερίδα περιγράφει πώς οι δυο τους ταξίδεψαν από το Βέλγιο στη Φρανκφούρτη για να δουν τον αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με την Άιντραχτ και επέστρεψαν τα ξημερώματα σπίτι, προκειμένου ο νεαρός ποδοσφαιριστής να μη χάσει το μάθημα στο σχολείο.

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Τέλος, η Bild περιγράφει πως η οικογένεια του Καρέτσα βρέθηκε στο Βέλγιο, με τον προπάππου του νεαρού ποδοσφαιριστή να φεύγει από την Ελλάδα το 1970 για να πάει να δουλέψει στα ορυχεία, κάτι που έκανε και ο παππούς του.

Ο Καρέτσας γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο, αλλά δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του, γι’ αυτό και προτίμησε να αγωνιστεί με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και όχι με αυτή του Βελγίου, παρά τις πιέσεις των Βέλγων.