Nations League: Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Ισπανία – Κροατία και Τσεχία – Αγγλία

H δράση δεν σταματάει στο Nations League, το οποίο συνεχίζεται την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου με άκρως ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.
Από τα παιχνίδια της ημέρας, ξεχωρίζει για την πρώτη κατηγορία η αναμέτρηση της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Ισπανίας με την Κροατία, αλλά και η δοκιμασία της Αγγλίας στην Τσεχία.
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Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα 6 αναμετρήσεις για το Nations League.
Οι μεταδόσεις της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου
19:00 UEFA Nations League: Φινλανδία – Λευκορωσία / Novasports Extra 1
19:00 UEFA Nations League: Μολδαβία – Νήσοι Φερόες / Novasports 3HD
21:45 UEFA Nations League: Τσεχία – Αγγλία / Novasports Premier League
21:45 UEFA Nations League: Άγιος Μαρίνος – Αλβανία / Novasports Extra 3
21:45 UEFA Nations League: Σλοβενία – Βόρεια Μακεδονία / Novasports Extra 2
21:45 UEFA Nations League: Ισπανία – Κροατία / Novasports Extra 1
21:45 UEFA Nations League: Βουλγαρία – Εσθονία / Novasports Start
21:45 UEFA Nations League: Σκωτία – Ελβετία / Novasports News