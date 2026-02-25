Αθλητικά

Θέλτα – ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε sold out η ομάδα του Βίγκο για τη ρεβάνς του Europa League

Κατάμεστο θα είναι το "Μπαλαΐδος" στο δεύτερο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League
Οι οπαδοί της Θέλτα
Οι οπαδοί της Θέλτα στο Μπαλαΐδος (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο Βίγκο για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Θέλτα στα πλέι οφ του Europa League και η αναμέτρηση είναι πλέον sold out, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ισπανικής ομάδας.

Μετά την ήττα με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να φθάσει σε μία υπέρβαση κόντρα στη Θέλτα για να συνεχίσει την πορεία του στο Europa League και καλείται να τα καταφέρει πια σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

Οι οπαδοί της ισπανικής ομάδας εξάντλησαν τα εισιτήρια για το δεύτερο παιχνίδι των νοκ άουτ, ανάμεσα στις δύο ομάδες και στο “Μπαλαΐδος” αναμένεται πια “καυτή” ατμόσφαιρα.

