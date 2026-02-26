Θέλτα – ΠΑΟΚ: Η ώρα του αγώνα για το Europa League και τα κανάλια που θα τον μεταδώσουν

Τα ρέστα του για την πρόκριση στους “16” του Europa League παίζει ο ΠΑΟΚ στο “Μπαλαϊδος”. Οι Θεσσαλονικείς φιλοξενούνται από τη Θέλτα και θα παλέψουν να καλύψουν τις μεγάλες απουσίες που έχουν και ανατρέψουν την ήττα με σκορ 2-1 που γνώρισαν μια εβδομάδα νωρίτερα στην Τούμπα, προκειμένου να πάρουν αυτοί το “εισιτήριο”.

Ο ΠΑΟΚ θα παίξει… μισός στην έδρα της Θέλτα, με τα προβλήματα να αυξάνονται γι την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου. Πέραν των τραυματιών Κωνσταντέλια, Πέλκα, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς, ήρθαν να προστεθούν και τα προβλήματα των Παβλένκα, Τάισον, Λόβρεν και Μύθου. Εκτός αποστολής έμεινε ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς. Μοναδικό θετικό για τον “δικέφαλο”, η επιστροφή των Γιακουμάκη και Λουτσέσκου (εξέτισαν την τιμωρία τους).

Η ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00, θα μεταδοθεί τόσο από το ANT1 όσο και από το COSMOTE SPORT 4 HD, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση για την εξέλιξή της από το Newsit.gr.