Θέλτα – ΠΑΟΚ: Με Χατσίδη και Σάντσεθ η ενδεκάδα του Δικεφάλου του Βορρά

Οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Θέλτα
Ο Χατσίδης
Ο Χατσίδης πανηγυρίζει το γκολ του για τον ΠΑΟΚ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με τη Θέλτα στην Ισπανία για τα πλέι οφ του Europa League.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο Μπαλαΐδος, στη ρεβάνς της ήττας του με 2-1 στην Τούμπα για τα πλέι οφ του Europa League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου, με τους Χατσίδη και Σάντσεθ να ξεκινούν βασικοί.

H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Κένι, Ζαφείρης, Οζντόεβ, Μπιάνκο, Χατσίδης, Σάντσεθ, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Καμαρά, Βολιάκο, Γερεμέγεφ, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ντούνγκα, Μπέρδος.

