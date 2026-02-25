Θέλτα – ΠΑΟΚ: Πρόβλημα με Μύθου στους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του (26/02/26, 22:00, Live από το Newsit.gr) τη ρεβάνς με τη Θέλτα στα πλέι οφ του Europa League, αλλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη πρόβλημα, με τον Ανέστη Μύθου.

Μετά την ήττα με 2-1 από τη Θέλτα στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας, ο προπονητής του ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες των Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, Ντεσπόντοφ, Πέλκα, Μέιτε, Λόβρεν, Τάισον, Παβλένκα και Ζίβκοβιτς, με τον Ανέστη Μύθου να είναι το νέο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.

Ο νεαρός επιθετικός ένιωσε αδιαθεσία στην τελευταία προπόνηση της ομάδας πριν το ματς στο “Μπαλαΐδος” και πλέον είναι αμφίβολος για τους Θεσσαλονικείς, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές του Λουτσέσκου.