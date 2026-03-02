Θεσσαλονίκη: Οπαδικό επεισόδιο σε μαγαζί στα Κουφάλια και επίθεση με ζώνη σε 17χρονο

Ένα ακόμη οπαδικό επεισόδιο κατεγράφη το βράδυ του Σαββάτου (28/03/26) στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, με τέσσερα άτομα να εισβάλουν για καυγά, σε μαγαζί της περιοχής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξε φραστικό οπαδικό επεισόδιο με επτά θαμώνες του μαγαζιού στη Θεσσαλονίκη, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν διακριτικά αθλητικού συλλόγου και την κατάσταση να κλιμακώνεται στη συνέχεια.

Όταν παρενέβησαν ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, μαζί με μέλη της οικογένειάς του, προκειμένου να κατευνάσουν τα πνεύματα, τα τέσσερα άτομα τους εξύβρισαν και τους απείλησαν, σπάζοντας το τζάμι της κεντρικής εισόδου, ενώ ένας εξ αυτών επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη, τον οποίο τραυμάτισε ελαφρά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο εμπλεκόμενων προσώπων- 30 και 22 ετών, αντίστοιχα. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί αθλητισμού, εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των άλλων δύο εμπλεκόμενων.