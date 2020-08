Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί το μπάσκετ των ΗΠΑ, καθώς ο εμβληματικός προπονητής του κολεγιακού πρωταθλήματος (NCAA), Λουτ Όλσον, πέθανε σήμερα (28/8) σε ηλικία 85 ετών.

Ο θρυλικός προπονητής του πανεπιστήμιου της Αριζόνα, Λούτ Ολσον, ο οποίος καθοδήγησε τις “αγριόγατες” στο μοναδικό πρωτάθλημα NCAA το 1997, πέθανε σε ηλικία 85 ετών, όπως επιβεβαιώθηκε από το πανεπιστήμιο την Πέμπτη (28/8).

Ο Όλσον νοσηλεύτηκε το 2019 μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο νωρίτερα φέτος. Πέντε φορές εθνικός προπονητής της χρονιάς, ο Όλσον είχε ρεκόρ 589-187 σε 24 σεζόν με την Αριζόνα. Ηγήθηκε των Wildcats σε τέσσερις εμφανίσεις του Final NCAA Four Four και 15 τίτλους της Pac-10. Το γήπεδο των Wildcats μάλιστα στο McKale Memorial Center πήρε το όνομά του προς τιμήν του Ολσον το 2000 και έγινε το “Lute and Bobbi Olson Court” ένα χρόνο αργότερα για να τιμήσει τη σύζυγό του, αφού πέθανε.

Ο Όλσον, μέλος του Hall of Fame από το 2002, προπόνησε 31 παίκτες που συνέχισαν να παίζουν στο NBA, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής προπονητή των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στιβ Κερ. “Είναι δύσκολο να αναφέρω πόσο πολύ σήμαινε για μένα ο Λουτ Ολσον. Ήταν ένας καταπληκτικός προπονητής και ένας υπέροχος άνθρωπος”, έγραψε ο Κέρ, στο Twitter.