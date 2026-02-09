Αθλητικά

Θύμα επίθεσης στο σπίτι ο Γερμανός διαιτητής που έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του στο Κολωνία – Βόλφσμπουργκ

Η ανάρτηση που έκανε Πασκάλ Κάιζερ με το μαυρισμένο μάτι
Ο Γερμανός ερασιτέχνης διαιτητής Πασκάλ Κάιζερ χτυπήθηκε στο σπίτι του, το βράδυ του Σαββάτου (07.02.2026), περισσότερο από μία εβδομάδα μετά τη δημόσια πρόταση γάμου που έκανε στον σύντροφό του, πριν από την αναμέτρηση Κολωνία – Βόλφσμπουργκ για τη Bundesliga.

Σύμφωνα με τη “L’Équipe”, ο Κάιζερ είχε τραβήξει τα βλέμματα όταν έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του, Μόριτς, στο “RheinEnergieStadion” της Κολωνίας, μπροστά σε περίπου 50.000 φιλάθλους.

Την ημέρα πριν από την επίθεση, ο Κάιζερ είχε δεχθεί ευθείες απειλές, στις οποίες γινόταν αναφορά ακόμη και στον τόπο κατοικίας του. Ο Γερμανός διαιτητής επικοινώνησε με την αστυνομία, η οποία του ανέφερε πως δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος.

Όπως ο ίδιος καταγγέλλει, περίπου 20 λεπτά μετά την απάντηση των Αρχών, βγήκε στον κήπο του για να καπνίσει, όπου τον περίμεναν τρία άτομα, τα οποία του επιτέθηκαν με βιαιότητα.

 
 
 
 
 
Ο Κάιζερ είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media στον αγώνα κατά της ομοφοβίας και συνδέει ευθέως την επίθεση με τη δημόσια πρόταση γάμου, τονίζοντας ότι στοχοποιήθηκε εξαιτίας αυτής της πράξης.

Όπως φαίνεται και από την ανάρτησή του, από την επίθεση υπέστη τραυματισμό στο δεξί μάτι.

