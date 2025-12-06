Τιν Γεντβάι: «Με την ΑΕΚ χάσαμε το παιχνίδι, δεν το κέρδισαν αυτοί»

Ο Τιν Γεντβάι παραχώρησε δηλώσεις στην Cosmote TV, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet (07.12.2025, 17:30, Newsit.gr) για την 13η αγωνιστική της Superleague, αλλά εντύπωση προκαλεί η σναφορά του στην προηγούμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος και στην εντός έδρας ήταν των “πρασίνων” από την ΑΕΚ με 3-2.

Ο Τιν Γεντβάι εξήγησε πως η ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ δεν ήρθε, επειδή η Ένωση κέρδισε το παιχνίδι, αλλά γιατί οι “πράσινοι” έκαναν… δώρα στους φιλοξενούμενους κι έτσι εκείνοι έχασαν μόνοι τους το παιχνίδι.

Ακόμη, ο Κροάτης αμυντικός τόνισε πως είναι χαρούμενος που είναι και πάλι ενεργό μέλος της ομάδας, αφού δεν ήταν συνηθισμένος να μην παίζει τα χρόνια αυτά που βρίσκεται στο “τριφύλλι”.

Οι δηλώσεις του Γεντβάι:

-Από παιχνίδι Κυπέλλου, σε ματς Πρωταθλήματος. Σίγουρα θέλετε να επανέλθετε στις νίκες απέναντι σε μια ομάδα που έχει τους δικούς της στόχους και παραδοσιακά -αν και προσωπικά δεν έχεις εμπειρία- έχει μια πολύ δυνατή έδρα. Τι περιμένετε από αυτό το παιχνίδι;

«Νομίζω πως ήταν πολύ σημαντικό που κερδίσαμε στο Κύπελλο λίγες ημέρες πριν για να επιστρέψουμε στο νικηφόρο δρόμο, να πάμε με καλό συναίσθημα στο επόμενο παιχνίδι Πρωταθλήματος. Ξέρουμε τι να περιμένουμε στον επερχόμενο αγώνα, ξέρουμε πως δεν θα είναι εύκολο, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε πράγματα να συμβούν όπως στο τελευταίο ματς του Πρωταθλήματος. Θα πρέπει να το διορθώσουμε αυτό και να πάμε για τους τρεις βαθμούς».

-Παρόλο που στο ντέρμπι με την ΑΕΚ δεν καταφέρατε να πιάσετε την απόδοση του προηγούμενου διαστήματος, στο οποίο είχατε σερί νικών, μπορέσατε και ισοφαρίσατε το παιχνίδι και ηττηθήκατε στο τέλος. Θεωρείς πως ο τρόπος που συνέβη αυτό θα σας επηρεάσει ψυχολογικά ή είναι κάτι που το έχετε αφήσει πίσω σας;

«Όχι, όπως είπα ξέρουμε τι κάναμε, τα λάθη που κάναμε. Μιλήσαμε γι’ αυτό, το αναλύσαμε το διορθώσαμε και δεν χρειάζεται να ζούμε στο παρελθόν. Πρέπει να είμαστε παρόντες, να πηγαίνουμε μέρα με την ημέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Το επόμενο ματς ήταν σε δύο ημέρες, οπότε δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε πολύ τι έγινε πριν. Σίγουρα είναι καλό για εμάς μπορώ να πω, που είδαμε πως σε κάθε πτυχή του αγώνα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, να εστιάσουμε πραγματικά. Στο τέλος, χάσαμε το παιχνίδι, δεν το κέρδισαν κατά τη γνώμη μου, γιατί τους κάναμε «δώρα» και είναι κάτι το οποίο πρέπει να βελτιώσουμε».

-Συγκριτικά με τους προηγούμενους προπονητές ο Ράφα Μπενίτεθ σου δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στα τελευταία παιχνίδια. Για έναν ποδοσφαιριστή που το προηγούμενο διάστημα δεν έπαιζε τόσο πολύ και του έλειπε ο ρυθμός, πόσο σημαντικό είναι αυτό;

«Φυσικά είναι ωραίο να αγωνίζεσαι. Ήταν κάτι στο οποίο δεν ήμουν συνηθισμένος, ειδικά από τότε που είμαι εδώ. Αλλά τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό; Τώρα παίζω ας πούμε κάθε επτά ημέρες, είναι ωραίο να επιστρέφω κατά κάποιο τρόπο σε καλή φόρμα, γιατί χωρίς αγώνες δεν μπορείς να έχεις καλή φόρμα. Προφανώς δεν μπορείς να έχεις τον εαυτό σου στο καλύτερο επίπεδο, ειδικά όταν δεν έχουμε χρόνο να προπονούμαστε ή κάτι τέτοιο, με παιχνίδια κάθε τρεις ημέρες. Αυτή τη στιγμή όλα είναι καλά και εύχομαι να παραμείνουν έτσι».