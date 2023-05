Στη φετινή σεζόν του NBA έχει “φουντώσει” η συζήτηση για το flopping των παικτών στους αγώνες και των play off, με αποτέλεσμα οι διοργανωτές να εξετάζουν το ενδεχόμενο τιμωρίας.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ στις ΗΠΑ, η αρμόδια επιτροπή του NBA σκέφτεται να επιβάλλει ποινή για κάθε φορά που οι διαιτητές σφυρίζουν flooping σε παίκτες. Ουσιαστικά οι αρμόδιοι θέλουν να βάλλουν τέλος στις προσπάθειες που εκβιάζουν τα φάουλ από τους αμυνόμενους ή και τους επιτιθέμενους.

Αναμένεται λοιπόν να υπάρξει κανονισμός, βάση του οποίου θα τιμωρείται με τεχνική ποινή το flopping ενός παίκτη και άρα στις δύο τέτοιες προσπάθειες θα αποβάλλεται από το ματς.

“I’m told in recent days there’s been an NBA Competition Committee that has discussed the potential for in-game penalties for flops.”



