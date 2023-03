Ο Πάτρικ Μπέβερλι έκλεψε την παράταση στο παιχνίδι των Μπουλς με τους Λέικερς για το πρωτάθλημα του NBA, με τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού να τρολάρει τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι αρέσκεται στο να εκνευρίζει τους αντιπάλους του, με τον γκαρντ των Μπουλς να έχει κέφια στο παιχνίδι με τους Λέικερς και να βάζει στο στόχαστρο τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε σε μία φάση μπροστά στον ηγέτη των Λέικερς και σκόραρε μπροστά του έπειτα από κίνηση πίβοτ.

Μετά την επιτυχημένη ενέργεια του, ο Μπέβερλι έκανε την χαρακτηριστική κίνηση “too small”, δείχνοντας ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι… μικρός για να τον μαρκάρει.

Pat Bev did the “too small” on LeBron 💀 pic.twitter.com/VweeoypwXJ