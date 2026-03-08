Αθλητικά

Το κενό βλέμμα του Εργκίν Αταμάν και το «όλοι μας, όχι μόνο εγώ» μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή

Ο Τούρκος κόουτς δεν είχε πολλά να πει στο flash interview που ακολούθησε της ήττας των “πρασίνων” στο Ιβανώφειο
Ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν

Ο τρομερός Ηρακλής επέστρεψε από το -21 και με buzzer beater του Έλντερ-Ντέιβις νίκησε εντός έδρας τον Παναθηναϊκό (76-74). Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δέχθηκε έτσι ένα ακόμα αγωνιστικό “σοκ” και γνώρισε την 4η φετινή της ήττα στην GBL!

Ο Εργκίν Αταμάν παρακολούθησε αποσβολωμένος το φινάλε του αγώνα, χωρίς να πιστεύει την εξέλιξη που είχε το ματς για τον Παναθηναϊκό. Λίγο μετά, ο Τούρκος κόουτς των “πρασίνων” δεν είχε διάθεση για πολλά λόγια στο flash interview.

“Δεν κατάφερα να κρατήσω την διαφορά και χάσαμε. Όλοι μας, όχι μόνο εγώ. Ευχαριστώ” ανέφερε ο Τούρκος κόουτς στην κάμερα της ΕΡΤ, πριν επιστρέψει στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού.

Να αναφέρουμε ότι ο Ηρακλής πανηγύρισε την πρώτη του νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό μετά από 21 χρόνια!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
98
65
58
44
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo