Το κενό βλέμμα του Εργκίν Αταμάν και το «όλοι μας, όχι μόνο εγώ» μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ηρακλή

Ο τρομερός Ηρακλής επέστρεψε από το -21 και με buzzer beater του Έλντερ-Ντέιβις νίκησε εντός έδρας τον Παναθηναϊκό (76-74). Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δέχθηκε έτσι ένα ακόμα αγωνιστικό “σοκ” και γνώρισε την 4η φετινή της ήττα στην GBL!

Ο Εργκίν Αταμάν παρακολούθησε αποσβολωμένος το φινάλε του αγώνα, χωρίς να πιστεύει την εξέλιξη που είχε το ματς για τον Παναθηναϊκό. Λίγο μετά, ο Τούρκος κόουτς των “πρασίνων” δεν είχε διάθεση για πολλά λόγια στο flash interview.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Δεν κατάφερα να κρατήσω την διαφορά και χάσαμε. Όλοι μας, όχι μόνο εγώ. Ευχαριστώ” ανέφερε ο Τούρκος κόουτς στην κάμερα της ΕΡΤ, πριν επιστρέψει στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού.

Να αναφέρουμε ότι ο Ηρακλής πανηγύρισε την πρώτη του νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό μετά από 21 χρόνια!