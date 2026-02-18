Το Μαρούσι κινείται νομικά κατά του Ντικούδη, η αντίδραση της ΕΟΚ και το «γελοιότητες και απειλές δεν με αγγίζουν» του παλαίμαχου παίκτη

Μια ξαφνική αναστάτωση επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ, με την ΚΑΕ Μαρούσι, τον Δήμο Ντικούδη να βρίσκονται σε διαμάχη και την ΕΟΚ να παίρνει μέρος και στηρίζει τον παλαίμαχο μπασκετμπολίστα και υπεύθυνος των Εθνικών Ομάδων.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Δήμος Ντικούδης είχε γράψει στο προφίλ του στο Facebook πριν από τρεις ημέρες στα αγγλικά: «Όταν δεν μπορείς να κοουτσάρεις πια και βρίσκεσαι κοντά στο να υποβιβαστεί ένας σύλλογος με 2 εκατ. μπάτζετ, θα πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να παραμείνεις στο προσκήνιο! Κοίτα στον γ…ο καθρέφτη… ».

Αν και ο Δήμος Ντικούδης δεν ονομάζει τον προπονητή στον οποίο αναφέρεται, στο Μαρούσι, θεώρησαν πως η ανάρτησή του αφορά στον προπονητή της ομάδας, Ηλία Παπαθεοδώρου.

Το Μαρούσι σήκωσε… το γάντι και απάντησε: «Επειδή λοιπόν (ίσως) θεωρεί ότι μέσα στις αρμοδιότητές του είναι να κρίνει και να κατακρίνει επαγγελματίες προπονητές με την διαδρομή του Ηλία Παπαθεοδώρου και ειδικά ενός σωματείου με την ιστορία του Αμαρουσίου, θα τον καλέσουμε δια της νομικής οδού, να μας εξηγήσει από που αντλεί αυτό το δικαίωμα».

Στη σχετική ανακοίνωση του Αμαρουσίου αναφέρεται:

«Αλήθεια, ποιά εσωτερική ανάγκη, ποια ιδιότητα και ποιο σκεπτικό ώθησε τον Δήμο Ντικούδη να τοποθετηθεί δημόσια και μάλιστα με αυτό το ύφος, πάνω σε θέματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Γιατί πλέον δεν είναι μόνο ένας παλαίμαχος διεθνής αθλητής ή ένας απλός φίλαθλος, αλλά φέρει και θεσμική ιδιότητα του Μέλους του ΔΣ της ΕΟΚ και του Υπεύθυνου των Εθνικών Ομάδων (έμμισθος;). Κάτι που σημαίνει ότι ο ίδιος, εκτός από χρήματα, ως επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, τα τελευταία χρόνια “ εισέπραξε” και εξουσία. Μήπως άραγε επιθυμεί να τον ρωτάνε οι επαγγελματικές ομάδες πόσα χρήματα θα επενδύσουν και ποιόν προπονητή θα επιλέγουν για να τα υποστηρίξει; Πάντως, μέχρι τώρα, δεν έχουμε καταλάβει αν η πρόσφατη ειρωνική ανάρτησή του με προφανή στόχο την ομάδα μας (για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας) ήταν δική του πρωτοβουλία ή προέκυψε κατά παραγγελία(!!!).

Επειδή λοιπόν (ίσως) θεωρεί ότι μέσα στις αρμοδιότητές του είναι να κρίνει και να κατακρίνει επαγγελματίες προπονητές με την διαδρομή του Ηλία Παπαθεοδώρου και ειδικά ενός σωματείου με την ιστορία του Αμαρουσίου, θα τον καλέσουμε δια της νομικής οδού, να μας εξηγήσει από που αντλεί αυτό το δικαίωμα.

Υ.Γ: Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αντίδραση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΟK, η οποία έχει δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία για δημόσιες δηλώσεις και συμπεριφορές αθλητών, προπονητών και παραγόντων που έχουν εκφραστεί με πολύ πιο ήπιο λεξιλόγιο».

Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, δια του προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου, προχώρησε στην παραπομπή της ΚΑΕ Μαρούσι στην Επιτροπή Δεοντολογίας, για την ανακοίνωση της ομάδας κατά του μέλους του Δ.Σ. της ΕΟΚ Δήμου Ντικούδη.

Η τελευταία… πράξη -μέχρι στιγμής- σε αυτή την αντιπαράθεση γράφτηκε από τον ίδιο τον Δήμο Ντικούδη, ο οποίος έγραψε στο Facebook το απόγευμα της Τετάρτης (18.02.2026):

«Το δικαίωμα μου να εκφράζω μπασκετικές απόψεις μετά από 17 χρόνια επαγγελματικής καριέρας και 5 χρόνια εκλεγμένο μέλος του δ.σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας, στην προσωπική μου σελίδα στα sociαl media, δεν μπορεί να μου το στερήσει κανείς. Σε όποιον αρέσουν οι απόψεις μου καλώς, σε όποιον δεν αρέσουν, πάλι καλώς… Υποδείξεις, γελοιότητες και απειλές δεν με αγγίζουν…».