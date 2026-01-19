Το NBA Europe έλαβε αρνητικές απαντήσεις από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι σύμφωνα με το BBC

Το NBA Europe έχει βάλει ως στόχο να προσελκύσει στη νέα διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Μάντσεστερ Σίτι να εμφανίζονται όμως αρνητικές σε πρώτη φάση.

Παρότι έχει ανακοινώσει την πρόθεση να ξεκινήσει το νέο εγχείρημα το 2027, το NBA Europe δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κάποια ομάδα για τη νέα ευρωπαϊκή λίγα που ετοιμάζει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκαν επιβεβαιωμένα στο “στόχαστρο” της FIBA και του NBA, αλλά το BBC Sport υποστηρίζει ότι καμία από τις δύο δεν έδειξε το απαραίτητο ενδιαφέρον.

Το NBA Europe συνεχίζει πάντως τις επαφές με ποδοσφαιρικά κλαμπ και έχουν ήδη διαρρεύσει τα ονόματα των Μίλαν και Παρί Σεν Ζερμέν, ως δύο από τις ομάδες που εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.