Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Το NBA Europe έλαβε αρνητικές απαντήσεις από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μάντσεστερ Σίτι σύμφωνα με το BBC

Δυσκολίες φαίνεται ότι αντιμετωπίζει το NBA Europe στην προσπάθεια να «κλείσει» ομάδες για τη νέα διοργάνωση του μπάσκετ
NBA logo
Διχτάκι μπασκέτας σε αγώνα του NBA με το λογότυπο του πρωταθλήματος / Reuters / Kirby Lee-Imagn Images

Το NBA Europe έχει βάλει ως στόχο να προσελκύσει στη νέα διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ και μεγάλα ποδοσφαιρικά κλαμπ, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Μάντσεστερ Σίτι να εμφανίζονται όμως αρνητικές σε πρώτη φάση.

Παρότι έχει ανακοινώσει την πρόθεση να ξεκινήσει το νέο εγχείρημα το 2027, το NBA Europe δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κάποια ομάδα για τη νέα ευρωπαϊκή λίγα που ετοιμάζει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τη Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκαν επιβεβαιωμένα στο “στόχαστρο” της FIBA και του NBA, αλλά το BBC Sport υποστηρίζει ότι καμία από τις δύο δεν έδειξε το απαραίτητο ενδιαφέρον.

Το NBA Europe συνεχίζει πάντως τις επαφές με ποδοσφαιρικά κλαμπ και έχουν ήδη διαρρεύσει τα ονόματα των Μίλαν και Παρί Σεν Ζερμέν, ως δύο από τις ομάδες που εξετάζουν το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν στη νέα διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
103
91
81
60
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo