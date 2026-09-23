Το NBA ξεσηκώνει τους οπαδούς για τη νέα σεζόν με highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η ώρα για τη νέα σεζόν στο NBA πλησιάζει και το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, προανήγγειλε την επιστροφή στους αγώνες, με ένα video του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα αγωνίζεται από φέτος με τους Μαϊάμι Χιτ.

Την επόμενη εβδομάδα (04/10) θα ξεκινήσει η preseason του NBA, με τους Μαϊάμι Χιτ να αντιμετωπίζουν τους Τορόντο Ράπτορς και αυτό αποτέλεσε μία καλή αφορμή για ένα video γεμάτο με highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

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To ΝΒΑ δημοσίευσε το σχετικό video με τίτλο: “Οι πιο εμβληματικές στιγμές του Γιάννη που θα σας εξιτάρουν για αυτή τη σεζόν”. Πρόσθεσε δε, στη λεζάντα τα εξής: “Ξαναζήσε τις πιο εμβληματικές στιγμές του Γιάννη με τους Bucks, προτού ο «Greek Freak» φέρει την ασταμάτητη ενέργειά του στο Μαϊάμι αυτή τη σεζόν!”.

Η κανονική σεζόν του NBA θα ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου 2026, με το παιχνίδι Νιου Γιορκ Νικς – Ντιτρόιτ Πίστονς.