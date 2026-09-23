Αθλητικά

Το NBA ξεσηκώνει τους οπαδούς για τη νέα σεζόν με highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το video του NBA με τον «Greek Freak» ενόψει της νέας σεζόν
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ / ΦΩΤΟ Issac Baldizon/NBAE via Getty Images
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Η ώρα για τη νέα σεζόν στο NBA πλησιάζει και το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, προανήγγειλε την επιστροφή στους αγώνες, με ένα video του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα αγωνίζεται από φέτος με τους Μαϊάμι Χιτ.

Την επόμενη εβδομάδα (04/10) θα ξεκινήσει η preseason του NBA, με τους Μαϊάμι Χιτ να αντιμετωπίζουν τους Τορόντο Ράπτορς και αυτό αποτέλεσε μία καλή αφορμή για ένα video γεμάτο με highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

To ΝΒΑ δημοσίευσε το σχετικό video με τίτλο: “Οι πιο εμβληματικές στιγμές του Γιάννη που θα σας εξιτάρουν για αυτή τη σεζόν”. Πρόσθεσε δε, στη λεζάντα τα εξής: “Ξαναζήσε τις πιο εμβληματικές στιγμές του Γιάννη με τους Bucks, προτού ο «Greek Freak» φέρει την ασταμάτητη ενέργειά του στο Μαϊάμι αυτή τη σεζόν!”.

Η κανονική σεζόν του NBA θα ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου 2026, με το παιχνίδι Νιου Γιορκ Νικς – Ντιτρόιτ Πίστονς.

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