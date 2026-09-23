Παραδοχή Ρέιντερς για τη μετεγγραφή στη Σαουδική Αραβία: «Δεν θέλω να χρειαστεί να ξαναδουλέψω, με αυτή την επιλογή θα ζουν άνετα και τα εγγόνια μου»

Ο Τιτζάνι Ρέιντερς προκάλεσε έκπληξη με τη μετεγγραφή του από τη Μάντσεστερ Σίτι στην Αλ Καντισίγια της Σαουδικής Αραβίας και ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ο λόγος ήταν το “πλουσιοπάροχο” συμβόλαιο που του προσέφερε η ομάδα.

Μετά από μία καλή πρώτη σεζόν στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Τιτζάνι Ρέιντερς γραφόταν ότι θα μπορούσε να είναι ο διάδοχος του Κέβιν Ντε Μπρόινε στους “Πολίτες”, αλλά ο ίδιος δεν έβλεπε το ίδιο μέλλον στην ομάδα και προτίμησε τα… πετροδόλαρα της Αλ Καντισίγια από τη Σαουδική Αραβία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στην προετοιμασία, παρατήρησα ότι τα πράγματα οδηγούνταν ξανά προς αυτή την κατεύθυνση στη Σίτι (σ.σ. της απώλειας των τίτλων) και άρχισα να σκέφτομαι αν ήθελα άλλη μια τέτοια σεζόν. Η ειλικρινής απάντηση ήταν όχι», δήλωσε ο ίδιος στο περιθώριο της συμμετοχής του στην εθνική Ολλανδίας και στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι τα χρήματα ήταν το μεγάλο δέλεαρ για να αποχωρήσει από την Premier League.

«Μπορεί κάποιος να το παίξει ηθικολόγος, αλλά πιστεύω ότι όλοι θα έλεγαν “ναι” σε αυτό (σ.σ. το συμβόλαιο). Δεν θέλω να χρειαστεί να ξαναδουλέψω μετά το τέλος της καριέρας μου. Δεν χρειαζόταν ούτε μετά τη Σίτι, αλλά τώρα μπορώ επίσης να εξασφαλίσω οικονομικά τις μελλοντικές γενιές της οικογένειάς μου. Αν αυτή η επιλογή σημαίνει ότι και τα εγγόνια μου θα μπορούν να ζουν άνετα, γιατί να μην το κάνω;», ανέφερε χαρακτηριστικά.