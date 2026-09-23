Αθλητικά

Η Εθνική ποδοσφαίρου «πέταξε» για Βελιγράδι

Εικόνες από την αναχώρηση της Εθνικής Ελλάδας για το Βελιγράδι, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στο Nations League
Τετέι και Κυριακόπουλος στην αναχώρηση της Εθνικής Ελλάδας (KLODIAN LATO
Τετέι και Κυριακόπουλος στην αναχώρηση της Εθνικής Ελλάδας (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα κάνει πρεμιέρα στη νέα σεζόν του Nations League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Σερβία και η αποστολή της “γαλανόλευκης” αναχώρησε για Βελιγράδι.

Το πρωί της Τετάρτης, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας “πέταξε” για το Βελιγράδι, όπου και θα αντιμετωπίσει αύριο τη Σερβία, στο πρώτο παιχνίδι για τη League A του Nations League.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει δύσκολο έργο μπροστά της, αφού θα αντιμετωπίσει κατά σειρά τη Σερβία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, αλλά θέλει να δείξει την ποιότητά της, με ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

UEFA NATIONS LEAGUE 2026
UEFA NATIONS LEAGUE 2026
UEFA NATIONS LEAGUE 2026
UEFA NATIONS LEAGUE 2026
UEFA NATIONS LEAGUE 2026
UEFA NATIONS LEAGUE 2026
UEFA NATIONS LEAGUE 2026
UEFA NATIONS LEAGUE 2026

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας

Σερβία – Ελλάδα: Πέμπτη 24/09 στις 21:45

Γερμανία – Ελλάδα: Κυριακή 27/09 στις 21:45

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 01/10 στις 21:45

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 04/10 στις 21:45

Ολλανδία – Ελλάδα: Παρασκευή 13/11 στις 21:45

Ελλάδα – Σερβία: Δευτέρα 16/11στις 21:45

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