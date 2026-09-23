Αθλητικά

Ο Αντρέ Ονάνα γέμισε ποτήρια το σώμα του για θεραπεία με βεντούζες

Το video από την αποθεραπεία του Καμερουνέζου τερματοφύλακα έγινε viral
Ο Αντρέ Ονάνα γέμισε ποτήρια το σώμα του για θεραπεία με βεντούζες
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Ο πρώην τερματοφύλακας της Ίντερ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αντρέ Ονάνα, αγωνίζεται πλέον στην Τουρκία με την Τράμπζονσπορ, αλλά κατάφερε να κερδίσει τα “βλέμματα” με μία ανάρτησή του στα social media.

Ένα video που ανέβασε ο ίδιος ο Αντρέ Ονάνα στο instagram, κατάφερε να γίνει viral, αφού τον δείχνει στο τραπέζι της αποθεραπείας στην Τράμπζονσπορ, να έχει γεμίσει το σώμα του με ποτήρια για να κάνει βεντούζες.

Η θεραπεία με βεντούζες ακολουθείται από πλήθος αθλητών για την αποκατάσταση των μυών τους, αλλά ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας της ομάδας της Τραπεζούντας το… τερμάτισε.

Το video δείχνει και φλόγες και είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό.

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