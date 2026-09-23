Αθλητικά

Ο ΠΑΟΚ «κλείνει» στο ΣΠΟΡ FM ΤV μετά από «deal» του Γιάννη Αλαφούζου με τον Ιβάν Σαββίδη

Το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο της ιστορίας του αναμένεται να υπογράψει ο ΠΑΟΚ
Ο Τάισον με τον Ζίβκοβιτς
Ο Τάισον πανηγυρίζει με τον Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία “ανάσα” από τη συμφωνία με το ΣΠΟΡ FM ΤV, για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ομάδας την επόμενη τριετία στην Ελλάδα, μετά από σχετικό deal του Γιάννη Αλαφούζου με τον Ιβάν Σαββίδη.

Το ΣΠΟΡ FM ΤV είναι το νέο μεγάλο “εγχείρημα” του ιδιοκτήτη του ΣΚΑΪ, Γιάννη Αλαφούζου, το οποίο έχει ήδη πάρει τα δικαιώματα διοργανώσεων, όπως το Superbet Κύπελλο Ελλάδας και θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και στην κεντρική διαχείριση της Super League, αλλά φαίνεται ότι έφθασε ήδη σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ.

Το νέο κανάλι φέρεται να έχει κάνει μία πρόταση “μαμούθ” στους Θεσσαλονικείς και ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Γιάννη Αλαφούζο για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων του ΠΑΟΚ. Αν το deal κλείσει μάλιστα, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο στην ιστορία του “δικεφάλου του Βορρά”.

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