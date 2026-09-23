Ο Γιούργκεν Κλοπ έθεσε νέους κανόνες στην εθνική Γερμανίας: Τέλος τα κινητά και οι κομμωτές πριν τα παιχνίδια

Σε μία νέα “εποχή” περνάει πλέον η εθνική Γερμανίας, με τον Γιούργκεν Κλοπ να αναλαμβάνει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας, μετά τη νέα αποτυχία της στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του στο πάγκο της εθνικής Γερμανίας στο Nations League, όπου θα αντιμετωπίσει και την Ελλάδας, βάζοντας ήδη το… στίγμα του στη “νασιοναλμανσάφτ”, με τέσσερις δικούς του κανόνες.

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Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα γερμανικά Μέσα, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ απαίτησε οι διεθνείς ποδοσφαιριστές να τρώνε όλοι μαζί στις αποστολές, από τις 19:00 μέχρι τις 20:00 το βράδυ, πριν από τους αγώνες.

Παράλληλα τους “έκοψε” τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα αποδυτήρια και πριν την έναρξη των αναμετρήσεων, ενώ απαγόρευσε και τις επισκέψεις των κομμωτών των παικτών στο ξενοδοχείο της αποστολής. Όποιος θέλει να… περιποιείται τα μαλλιά του, θα το κάνει πριν ενσωματωθεί στην εθνική Γερμανίας.

Περιορισμένες θα είναι όμως και οι επισκέψεις συγγενών και φίλων των ποδοσφαιριστών στο ξενοδοχείο, ακόμη και στις μεγάλες διοργανώσεις, αφού θα γίνονται πλέον κατόπιν συνεννόησης με τον ίδιο και την Ομοσπονδία.