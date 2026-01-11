Το NBA τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές τον Σρέντερ: Κυνήγησε τον Ντόντσιτς στα αποδυτήρια για να τον χτυπήσει

Μετά το τέλος του αγώνα των Κινγκς επί των Λέικερς, όπου είχε κερδίσει το Λος Άντζελες 125-101, ο Σρέντερ είχε κυνηγήσει τον Ντόντσιτς στα αποδυτήρια για να τον χτυπήσει (28/12/25).

Σρέντερ και Ντόντσιτς είχαν μία έντονη λογομαχία κατά τη διάρκεια του αγώνα και αυτό φαίνεται πως κλιμακώθηκε στα αποδυτήρια, αφού ο Γερμανός έψαχνε τον σταρ των Λέικερς για να τον χτυπήσει, γι’ αυτό και τιμωρήθηκε από το NBA.

Η λίγκα αναφέρει ότι ο Σρέντερ επιχείρησε να χτυπήσει τον Σλοβένο, με τον Έιτον και την ασφάλεια του γηπέδου να τον κρατούν.

Ο Γερμανός είχε μεταφερθεί με συνοδεία στο πούλμαν της ομάδας του, ενώ ο Ντόντιτς είχε φύγει με τον πατέρα του προς το πάρκινγκ του γηπέδου.

didn’t have this in mind of Luka Doncic — taunting Dennis Schröder over some unsigned contract!pic.twitter.com/3WydkmCvc5 — Stephen ‡ Magyezi (@gyezi_) January 11, 2026

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 13 Ιανουαρίου στο Σακραμέντο με τον Σρέντερ να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής, λόγω της τιμωρίας που το επιβλήθηκε.