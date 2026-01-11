Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Το NBA τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές τον Σρέντερ: Κυνήγησε τον Ντόντσιτς στα αποδυτήρια για να τον χτυπήσει

Βαριά «καμπάνα» του NBA στον Γερμανό παίκτη των Κινγκς
Σρέντερ
Ο Σρέντερ με τον Ντόντσιτς/ Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Μετά το τέλος του αγώνα των Κινγκς επί των Λέικερς, όπου είχε κερδίσει το Λος Άντζελες 125-101, ο Σρέντερ είχε κυνηγήσει τον Ντόντσιτς στα αποδυτήρια για να τον χτυπήσει (28/12/25).

Σρέντερ και Ντόντσιτς είχαν μία έντονη λογομαχία κατά τη διάρκεια του αγώνα και αυτό φαίνεται πως κλιμακώθηκε στα αποδυτήρια, αφού ο Γερμανός έψαχνε τον σταρ των Λέικερς για να τον χτυπήσει, γι’ αυτό και τιμωρήθηκε από το NBA.

Η λίγκα αναφέρει ότι ο Σρέντερ επιχείρησε να χτυπήσει τον Σλοβένο, με τον Έιτον και την ασφάλεια του γηπέδου να τον κρατούν.

Ο Γερμανός είχε μεταφερθεί με συνοδεία στο πούλμαν της ομάδας του, ενώ ο Ντόντιτς είχε φύγει με τον πατέρα του προς το πάρκινγκ του γηπέδου.

 

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στις 13 Ιανουαρίου στο Σακραμέντο με τον Σρέντερ να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής, λόγω της τιμωρίας που το επιβλήθηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
179
125
62
54
51
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo