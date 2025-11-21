Το νέο γήπεδο της Μπέρμιγχαμ θα μοιάζει με εργοστάσιο, σχεδιάστηκε και από τον δημιουργό των Peaky Blinders

Η Μπέρμιγχαμ που διεκδικεί την άνοδό της στην Premier League θα κατασκευάσει νέο γήπεδο το οποίο θα θυμίζει εργοστάσιο και ο δημιουργός της σειράς Peaky Blinders είναι ένας εκ των επενδυτών της κατασκευής του γηπέδου.

Το κόστος του νέου γηπέδου της Μπέρμιγχαμ, που θα έχει χωρητικότητα 62.000 θέσεων, θα φτάσει κοντά στα 2 δισεκατομμύρια λίρες και εκτιμάται πως θα είναι έτοιμο το 2030. 12 τεράστιες καμινάδες από τούβλα θα βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου, εξαιτίας των εργοστασίων που είχε η περιοχή τον προηγούμενο αιώνα.

Ποσοστό των μετοχών της Μπέρμιγχαμ έχει ο Τομ Μπρέιντι, θρύλος του NFL, και όπως φαίνεται έχει μεγάλα σχέδια για την ομάδα, σε συνεργασία με τον φανατικό οπαδό της ομάδας, Στίβεν Νάιτ, που είναι ο δημιουργός της σειράς Peaky Blinders.

A momentous day in the Club’s history.



We are proud to unveil the designs for our NEW 62,000-capacity stadium, developed by the world-renowned Heatherwick Studio and MANICA Architecture. pic.twitter.com/99dQG09ZC1 — Birmingham City FC (@BCFC) November 20, 2025

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πρωταγωνιστεί σε ένα video που ανέβασε η ομάδα, στο οποίο οι ιθύνοντες του παρουσιάζουν το πλάνο τους για το γήπεδο, με τον παίκτη να δείχνει χαρούμενος, καθώς είναι η ομάδα που τον ανέδειξε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.