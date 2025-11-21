Αθλητικά

Το νέο γήπεδο της Μπέρμιγχαμ θα μοιάζει με εργοστάσιο, σχεδιάστηκε και από τον δημιουργό των Peaky Blinders

Εντυπωσιακή η μακέτα του νέου γηπέδου της ομάδας του Μπέρμιγχαμ
Μπέρμιγχαμ
Το νέο γήπεδο της Μπέρμιγχαμ

Η Μπέρμιγχαμ που διεκδικεί την άνοδό της στην Premier League θα κατασκευάσει νέο γήπεδο το οποίο θα θυμίζει εργοστάσιο και ο δημιουργός της σειράς Peaky Blinders είναι ένας εκ των επενδυτών της κατασκευής του γηπέδου.

Το κόστος του νέου γηπέδου της Μπέρμιγχαμ, που θα έχει χωρητικότητα 62.000 θέσεων, θα φτάσει κοντά στα 2 δισεκατομμύρια λίρες και εκτιμάται πως θα είναι έτοιμο το 2030. 12 τεράστιες καμινάδες από τούβλα θα βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου, εξαιτίας των εργοστασίων που είχε η περιοχή τον προηγούμενο αιώνα.

Ποσοστό των μετοχών της Μπέρμιγχαμ έχει ο Τομ Μπρέιντι, θρύλος του NFL, και όπως φαίνεται έχει μεγάλα σχέδια για την ομάδα, σε συνεργασία με τον φανατικό οπαδό της ομάδας, Στίβεν Νάιτ, που είναι ο δημιουργός της σειράς Peaky Blinders.

 

Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ πρωταγωνιστεί σε ένα video που ανέβασε η ομάδα, στο οποίο οι ιθύνοντες του παρουσιάζουν το πλάνο τους για το γήπεδο, με τον παίκτη να δείχνει χαρούμενος, καθώς είναι η ομάδα που τον ανέδειξε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
122
107
99
80
77
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo