Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αποκτά μορφή: Βίντεο με την τοποθέτηση νέων κερκίδων

Οι εργασίες προχωρούν με αμείωτους ρυθμούς και σύντομα ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο
Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό
Το όνειρο κάθε φίλου του Παναθηναϊκού αρχίζει να παίρνει “σάρκα και οστά”, με το νέο βίντεο από τον Βοτανικό να δείχνει τη μεγάλη πρόοδο των εργασιών.

Ο Παναθηναϊκός περιμένει την ολοκλήρωση του πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, στοχεύοντας να μπει στο νέο υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό του γήπεδο το 2027.

Οι εργασίες στην περιοχή του Βοτανικού προχωρούν με αμείωτους ρυθμούς, με το γήπεδο να αποκτά πλέον ξεκάθαρη μορφή, μετά την τοποθέτηση νέων κερκίδων.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παραπάνω βίντεο, έχει τοποθετηθεί μεγάλο μέρος κερκίδων, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να βλέπουν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα με ταχύτατους ρυθμούς.

