Το ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΑΠ για το ποδόσφαιρο γυναικών: Πώς αλλάζεις τη νοοτροπία του «άντε πλύνε κανένα πιάτο»;

Ο ΠΣΑΠΠ παραμένει σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό των μελών του. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών ανέλαβε μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ποδοσφαίρου γυναικών και την ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζει το άθλημα στη χώρα μας.

Ο ΠΣΑΠΠ παρουσίασε το πρώτο του ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο στο ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα, με βασικό στόχο την προβολή των παθογενειών που ταλανίζουν τον χώρο, θέλοντας να συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τις αθλήτριες σε όλα τα επίπεδα.

Η πρώτη αποκλειστική προβολή του ντοκιμαντέρ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στον κινηματογράφο Λαΐς – Ταινιοθήκη της Ελλάδος, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ανθρώπων του αθλητισμού, της κοινωνίας και του πολιτισμού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

“Τι συμβαίνει πίσω από τα φώτα; Όταν δεν βλέπει κανείς; Πώς αντιμετωπίζεται η κοινωνική προκατάληψη; Η απαξίωση; Πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει έστω ένας γιατρός ή ασθενοφόρο στο γήπεδο; Και πώς σπας τα ταμπού; Πως αλλάζεις τη νοοτροπία του «άντε πλύνε κανένα πιάτο»;

Μια παραγωγή της @stars.inc11 με γυρίσματα σε Ελλάδα και Αγγλία, Ελβετία, Γερμανία όπου διαπρέπουν οι Ελληνίδες ποδοσφαιρίστριες.

Για σχεδόν δύο σεζόν ζήσαμε δίπλα στα κορίτσια που – πολλές φορές σε πείσμα και των ίδιων τους των οικογενειών – κυνηγάνε το πάθος τους, την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο. Παρότι εν έτη 2025 καλούνται ακόμα να διαλέξουν ανάμεσα στο άθλημά τους και τη μητρότητα ή αναγκάζονται να κάνουν άλλη δουλειά, ώστε να μπορούν να… χρηματοδοτήσουν την τρέλα τους.

Ακόμα κι αν γνωρίζουν πως δεν έχουν καν την πολυτέλεια ν’ ακούσουν το κορμί τους τις μέρες της περιόδου.

Το «When Nobody’s Watching» είναι η ρεαλιστική, μα όχι απαισιόδοξη, αυθεντική, συναισθηματική και ανθρώπινη απεικόνιση του αθλήματος στην Ελλάδα.

«Παντρεμένη» με την απαραίτητη πληροφορία (ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις) και την αντιπαραβολή με τις συνθήκες που ισχύουν στο εξωτερικό.

Μετά το πολυβραβευμένο «Χάος», ο ΠΣΑΠΠ και η Stars Inc.11 με την υποστήριξη της @fifpro και τη χορηγία της @admiralgreece, ανοίγουν το κεφάλαιο «ποδόσφαιρο γυναικών» (και όχι «γυναικείο ποδόσφαιρο») με την ελπίδα να γίνουν πιο γρήγορα κι αποτελεσματικά τα βήματα προς τη μέρα που οι γυναίκες νιώθουν περήφανες που παίζουν ποδόσφαιρο.

