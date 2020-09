Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε ένα… δικό του παιχνίδι στο US Open, γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό από το US Open και το πρώτο του μήνυμα μετά τον αγώνα ήταν απόλυτα χαρακτηριστικό.

«Είναι πιθανότατα το πιο λυπηρό και το πιο αστείο ταυτόχρονα πράγμα που μου έχει συμβεί στην καριέρα μου», έγραψε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στο twitter.

US Open: Αποκλεισμός “σοκ” για Τσιτσιπά με απίστευτο τρόπο (videos)

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε να προηγείται με 2-1 σετ και 5-1 στο τέταρτο γκέιμ του τέταρτο σετ, αλλά έχασε 6 ματς πόιντ και αποκλείστηκε από τον Κροάτη Τσόριτς από τη συνέχεια του αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

