Το «τρελό» σχέδιο Ινφαντίνο με πώληση μεριδίου του Μουντιάλ, η αντίδραση της UEFA και η απειλή του μποϊκοτάζ

Λίγο καιρό μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ του 2026, ο Τζιάνι Ινφαντίνο εμφανίζεται να κάνει τα δικά του… επαναστατικά σχέδια γύρω από το ποδόσφαιρο και το Παγκόσμιο Κύπελλο, προκαλώντας τεράστιες αντιδράσεις και βάζοντας την FIFA στο στόχαστρο της UEFA αλλά και κάθε φίλου του αθλήματος.

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Times ανέφερε την Τρίτη (28.07.2026) πως ο Τζιάνι Ινφαντίνο εξετάσει ένα σχέδιο πώλησης ποσοστού των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές, μέσω της δημιουργίας μιας νέας εταιρείας.

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Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πλάνο, η εταιρεία αυτή θα έπαιρνε τη διαχείριση των κορυφαίων διοργανώσεων της FIFA, δηλαδή του Μουντιάλ των ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η FIFA θα διατηρούσε το πλειοψηφικό πακέτο, ενώ το 20%-30% θα πήγαινε αρχικά σε ιδιώτες επενδυτές έναντι δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Κάπου εκεί εμφανιζόταν και το όνομα του νέου “φίλου” του Τζιάνι Ινφαντίνο, Ντόναλντ Τραμπ. Το δημοσίευμα έκανε λόγο για επαφές με πρόσωπα κοντά στην κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, ενώ ως βασικοί υποψήφιοι επενδυτές εμφανίστηκαν ο επιχειρηματίας Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Τζάρεντ Κούσνερ, αλλά και η επενδυτική τράπεζα JPMorgan Chase.

ΦΩΤΟ REUTERS/Lee Smith

Το “τυράκι” στις 211 ομοσπονδίες και ο νέος ρόλος του Ινφαντίνο

Στο σχέδιο προέβλεπε επίσης ότι και οι 211 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της FIFA θα αποκτήσουν μικρό ποσοστό συμμετοχής στη νέα εταιρεία. Η αξία αυτού του μεριδίου θα άγγιζε -σύμφωνα με εκτιμήσεις- τα 20 εκατομμύρια δολάρια για κάθε ομοσπονδία, με τη δυνατότητα είτε να το διατηρήσουν είτε να το πουλήσουν ώστε να ενισχύσουν τα οικονομικά τους.

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Φυσικά, στόχος δεν ήταν άλλος από τον πολλαπλασιασμό των εσόδων τους. Την ίδια στιγμή, ο Τζιάνι Ινφαντίνο προοριζόταν να αναλάβει τη θέση του CEO της νέας εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας θητείας του στην προεδρία της FIFA, το 2031.

Φυσικά, μια τέτοια συγκέντρωση καθηκόντων θα ανέβασε και τις αποδοχές του. Οι Times έκαναν λόγο για οικονομικά ποσά που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν εκείνες του επικεφαλής του NFL, ο οποίος αμείβεται με περίπου 64 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό σχεδόν δεκαπλάσιο από τις σημερινές απολαβές του προέδρου της FIFA.

FILE PHOTO: Soccer Football – World Cup Playoff Tournament and European Playoff draws – FIFA Headquarters, Zurich, Switzerland – November 20, 2025 FIFA president Gianni Infantino during the draw REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Αντιδράσεις και «σκληρή» ανακοίνωση της UEFA

Η προοπτική εισόδου ιδιωτικών κεφαλαίων προκάλεσε έντονες ανησυχίες στον χώρο του ποδοσφαίρου. Αρχικά, “΄γεννήθηκε” η ανησυχία πως οι φιλόδοξοι επενδυτές θα πίεζαν για περαιτέρω εμπορική αξιοποίηση των διοργανώσεων, είτε μέσω αύξησης των ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου από 48 σε 64 είτε ακόμη και με τη διεξαγωγή του σε συχνότερη βάση από την καθιερωμένη τετραετία.

Παράλληλα, υπάρχουν φόβοι ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα μπορούσε να μεταφερθεί μόνιμα σε αγορές με μεγαλύτερη εμπορική δυναμική, όπως οι χώρες του Κόλπου, κάτι που θα επηρέαζε σημαντικά το διεθνές ποδοσφαιρικό καλεντάρι. Παράγοντες του αθλήματος χαρακτήρισαν την προοπτική αυτή ως “ενδεχομένως πολύ χειρότερη από την European Super League”!

Η προοπτική εμπορικής αξιοποίησης της κορυφαίας διοργάνωσης έφερε τελικά την αντίδραση της UEFA να τονίζει πως το θέμα αγγίζει τα θεμέλια της διακυβέρνησης του αθλήματος.

Σε δημόσια τοποθέτησή της, η UEFA υπογράμμισε ότι η “ψυχή” του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως περιουσιακό στοιχείο προς πώληση, ούτε να διαπραγματεύεται χωρίς πλήρη διαφάνεια.

FILE – UEFA President Aleksander Ceferin speaks during a press conference after the 49th ordinary UEFA congress, in Belgrade, Serbia, Thursday, April 3, 2025. (AP Photo/Darko Vojinovic, File)

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ποδοσφαίρου κάλεσε όλες τις ομοσπονδίες, τα πρωταθλήματα, τους συλλόγους, τους παίκτες και τους φιλάθλους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα, επισημαίνοντας πως κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του παιχνιδιού και πως δεν αποτελεί δικαίωμα της FIFA να το διαθέσει σε επενδυτές.

“Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν πρέπει ποτέ να υπερβούν. Η UEFA αντιμετωπίζει το θέμα με εξαιρετική σοβαρότητα, όπως οφείλει να κάνει και κάθε Εθνική Ομοσπονδία. Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους: Πρωταθλήματα, συλλόγους, παίκτες, φιλάθλους, κυβερνήσεις και κάθε φορέα που ενδιαφέρεται για το μέλλον του παιχνιδιού. Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία προς διαπραγμάτευση -ειδικά όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για το ποιος ωφελείται οικονομικά. Κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν είναι στη δικαιοδοσία της FIFA να το πουλήσει”.

Έρχεται κρίσιμη συνάντηση των ευρωπαϊκών ομοσπονδιών

Η UEFA φαίνεται πως δεν θα μείνει μόνο στην ανακοίνωσή της, αλλά θα προχωρήσει σε μια ακόμα σημαντική κίνηση, με τον Αλεξάντερ Τσέφεριν να έχει ένα σημαντικό “όπλο”.

Όπως μετέδωσε το SkySports, οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των ευρωπαϊκών χωρών εντός της εβδομάδας θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν πώς θα διαχειριστούν – αντιμετωπίσουν ρτην κατάσταση.

Στις σκέψεις των ανθρώπων των ομοσπονδιών υπάρχει ακόμα και η ύψιστη απειλή του μποϊκοτάζ του επόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου που αναμένεται να διεξαχθεί το 2030 σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία, με παιχνίδια να διεξάγονται και σε Παραγουάη, Ουρουγουάη και Αργεντινή λόγω της συμπλήρωσης 100 ετών από το πρώτο τουρνουά.

FILE PHOTO: Soccer Football – Official Draw for the FIFA Club World Cup UAE 2018 – Zurich, Switzerland – September 4, 2018 General view of the FIFA logo before the start of the draw REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν, που μάλιστα απουσίασε και από τον πρόσφατο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξεπλάγην με τα σχέδια του Ινφαντίνο, που είδαν το φως της δημοσιότητας. Όπως γίνεται γνωστό, αναμένεται να ασκηθεί τεράστια πίεση ώστε να κάνει πίσω ο πρόεδρος της FIFA.