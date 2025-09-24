Το βίντεο της Euroleague που ο Κέντρικ Ναν πασάρει στον Εβάν Φουρνιέ

Η Euroleague ανέβασε βίντεο για να ανακοινώσει τη συνεργασία της με την Etihad και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι. Κέντρικ Ναν και Εβάν Φουρνιέ πρωταγωνιστούν στο συγκεκριμένο ποστ.

Ο Κέντρικ Ναν πασάρει στον Εβάν Φουρνιέ σε μία στιγμή που ενώνει τους δύο «αιώνιους» αντιπάλους. Στο βίντεο συμμετέχουν και άλλοι παίκτες της Euroleague, μεταξύ άλλων ο Μπράουν, ο Παγιόλα, ο Ιφί, ο Πάντερ, ο Μέλι και ο Αμπάλντε.

Το συμβόλαιο συνεργασίας της Euroleague με τους δύο βασικούς χορηγούς της έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων.