Αθλητικά

Το βίντεο της Euroleague που ο Κέντρικ Ναν πασάρει στον Εβάν Φουρνιέ

Συνεργασία με μπόλικη φαντασία από τη Euroleague
Ο Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν πρωταγωνιστεί σε βίντεο της Euroleague/ φωτογραφία από X euroleague

Η Euroleague ανέβασε βίντεο για να ανακοινώσει τη συνεργασία της με την Etihad και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι. Κέντρικ Ναν και Εβάν Φουρνιέ πρωταγωνιστούν στο συγκεκριμένο ποστ.

Ο Κέντρικ Ναν πασάρει στον Εβάν Φουρνιέ σε μία στιγμή που ενώνει τους δύο «αιώνιους» αντιπάλους. Στο βίντεο συμμετέχουν και άλλοι παίκτες της Euroleague, μεταξύ άλλων ο Μπράουν, ο Παγιόλα, ο Ιφί, ο Πάντερ, ο Μέλι και ο Αμπάλντε.

 

Το συμβόλαιο συνεργασίας της Euroleague με τους δύο βασικούς χορηγούς της έχει διάρκεια τεσσάρων χρόνων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo