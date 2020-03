Η UEFA αναμένεται να συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες για το μέλλον του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εν μέσω της έξαρσης του κορονοϊού σε όλη την Ευρώπη και ανάμεσα στα πιο σημαντικά ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει είναι και αυτό του Euro 2020.

Αυτή τη στιγμή μοιάζει απίθανο να γίνει η διοργάνωση το φετινό Ιούνιο, όπως ήταν προγραμματισμένο και έτσι αναζητούνται λύσεις για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης κάποια άλλη στιγμή.

Κορονοϊός: Φήμες για… βόμβα από την UEFA! Σκέφτεται μεταφορά του Euro το 2021

Τα πρώτα σενάρια ήθελαν το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να μεταφέρεται το καλοκαίρι του 2021, αλλά σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της αγγλικής Telegraph, στις σκέψεις της UEFA βρίσκεται πλέον και το ενδεχόμενο του Δεκεμβρίου του 2020.

Exclusive: Uefa consider staging Euro 2020 in December as major cancellations pile up | @Tom_Morgs @mcgrathmike @NHoultCricket & @GavinMairs report on the latest disruptions to the sporting calendarhttps://t.co/7id0Ym7jc5