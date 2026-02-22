Το υπέροχο γκολ του Ανδρέα Τετέι στο ΟΦΗ – Παναθηναϊκός και ο έξαλλος πανηγυρισμός του

Ο Ανδρέας Τετέι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση, ανοίγοντας το σκορ για τον Παναθηναϊκό και κόντρα στον ΟΦΗ στο Ηράκλειο.

Έπειτα από μακρινή μπαλιά του Καλάμπρια, ο Ανδρέας Τετέι πήρε την μπάλα και με υπέροχο τελείωμα πάνω από τον Χριστογεώργο χάρισε το προβάδισμα (0-1) για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΟΦΗ.

Ο διεθνής Έλληνας σέντερ, μετά τα 2 γκολ κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, σκόραρε και στη Super League κόντρα στον ΟΦΗ, δείχνοντας ότι είναι on fire…

Ο Ανδρέας Τετέι έφτασε τα 4 γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, βοηθώντας τα μέγιστα την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ.