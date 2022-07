Φοβερό video από την προπόνηση της Τότεναμ με τους παίκτες του Αντόνιο Κόντε να μην μπορούν να σταθούν στα πόδια τους από τη “σκληρή” προετοιμασία.

Ο Ιταλός τεχνικός φημίζεται για τη μεγάλη ένταση στις προπονήσεις του και στο τέλος του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ομάδας, φαίνεται ότι οδήγησε τους ποδοσφαιριστές της Τότεναμ στα… κόκκινα.

Η εικόνα του Σον να δυσκολεύεται να αναπνεύσει και να χρειάζεται τη βοήθεια του Κέιν για να σηκωθεί από το χορτάρι, τα λέει όλα για την “πίεση” του Κόντε στους παίκτες του.

“You’ve got big dreams? You want fame? Well, fame costs. And right here is where you start paying … in sweat.”pic.twitter.com/13zRnTHRBN