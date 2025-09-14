Τουρκία – Γερμανία live ο μεγάλος τελικός του Eurobasket 2025

Τουρκία και Γερμανία «μάχονται» για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Eurobasket. Η Γερμανία θα διεκδικήσει το δεύτερο χρυσό της ιστορίας της, μετά το 1993, ενώ η Τουρκία έχει παίξει μόνο μία φορά τελικό, χωρίς να έχει καταφέρει να πάρει το τρόπαιο. Συνολικά, αυτό είναι το τέταρτο μετάλλιο για τη Γερμανία και το δεύτερο για την Τουρκία.
Eurobasket 2025Τελικός
22 - 24
1η περίοδος
21:40 | 14.09.2025
40-35 με τρίποντη βόμβα του Σενγκούν
21:39 | 14.09.2025
37-35 από τον Σενγκούν
21:38 | 14.09.2025
35-35 με τρίποντο του Ντα Σίλβα
21:38 | 14.09.2025
Δεν μετράει το καλάθι
21:34 | 14.09.2025
Οι διαιτητές βλέπουν στο replay το στοπ του Μπόνα στον Σρέντερ, για να δουν αν ήταν νόμιμο ή αν πρέπει να μετρήσει το καλάθι
21:34 | 14.09.2025
35-32 από τον Σενγκούν και πάλι!
Έχει πάρει... φωτιά ο Τούρκος All Star
21:31 | 14.09.2025
33-32 με καλάθι και φάουλ του Σενγκούν
Μπροστά και πάλι η Τουρκία
21:30 | 14.09.2025
Έξι λεπτά ακόμα για το ημίχρονο
Τρελός ρυθμός στο παιχνίδι
21:29 | 14.09.2025
Απίθανος Βάγκνερ! Νέα "πιρουέτα" και 30-32 μπροστά η Γερμανία
21:29 | 14.09.2025
30-30 από τον Βάγκνερ
21:28 | 14.09.2025
30-28 από τον Μπόνα
Ο αναπληρωματικός σέντερ της Τουρκίας κάνει τη ζημιά στους Γερμανούς
21:27 | 14.09.2025
28-28 ισοφαρίζει ο Λάρκιν
21:25 | 14.09.2025
26-28 με 1/2 βολές του Μπόνα
21:25 | 14.09.2025
25-28 απαντάει αμέσως με τρίποντο ο Όσμαν
21:25 | 14.09.2025
22-28 από τον Ντα Σίλβα, ξεφεύγουν με 6 πόντους οι Γερμανοί
21:23 | 14.09.2025
21:23 | 14.09.2025
22-26 από τον Βάγκνερ
21:23 | 14.09.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
21:21 | 14.09.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Τουρκία - Γερμανία 22-24
21:19 | 14.09.2025
22-24 με καλάθι και φάουλ από τον Μπόνα
21:18 | 14.09.2025
19-24 από τον ασταμάτητο Βάγκνερ
21:17 | 14.09.2025
19-22 με 1/2 βολές του Βάγκνερ
21:15 | 14.09.2025
19-21 με 1/2 βολές του Οσμάν
21:14 | 14.09.2025
Ο Ντα Σίλβα κάνει το 18-21 για τη Γερμανία
21:14 | 14.09.2025
21:14 | 14.09.2025
18-19 μειώνει ο Λάρκιν
Τι ματσάρα βλέπουμε
21:12 | 14.09.2025
16-19 με τρίποντο του Ντα Σίλβα
21:12 | 14.09.2025
16-16 ισοφαρίζει ο Λο
21:11 | 14.09.2025
16-14 απαντάει ο Χαζέρ
21:10 | 14.09.2025
14-14 με 2/2 βολές του Σρέντερ
21:10 | 14.09.2025
14-12 με τρίποντη βόμβα του Μπόνγκα
Πλησιάζουν στο καλάθι οι Γερμανοί
21:09 | 14.09.2025
5'
14-9 με 1/2 βολές του Σενγκούν
21:08 | 14.09.2025
13-9 με νέο καλάθι από τον Μπόνγκα
Αντιδρούν οι Γερμανοί
21:07 | 14.09.2025
13-7 με κάρφωμα του Μπόνγκα
21:05 | 14.09.2025
13-5 με τρίποντο από τον Βάκγνερ
Ανάσα για τη Γερμανία
21:04 | 14.09.2025
13-2 με νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Λάρκιν
21:03 | 14.09.2025
10-2 με νέα τρίποντη βόμβα του Οσμάν
21:03 | 14.09.2025
7-2 απαντάει άμεσα ο Σενγκούν
21:02 | 14.09.2025
5-2 με 2/2 βολές του Βάγκνερ
21:02 | 14.09.2025
5-0 από τον Λάρκιν!
Εκρηκτικό τουρκικό ξεκίνημα
21:02 | 14.09.2025
3-0 με τρίποντο του Οσμάν
21:00 | 14.09.2025
Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός
20:59 | 14.09.2025
Τιτανομαχία ανάμεσα σε Σενγκούν και Σρέντερ - Βάγκνερ
20:59 | 14.09.2025
Η Γερμανία με Σρέντερ, Ομπστ, Μπόνγκα, Βάγκνερ και Τάις
20:59 | 14.09.2025
Η Τουρκία θα ξεκινήσει με Λάρκιν, Χαζέρ, Όσμαν, Οσμάνι και Σενγκούν
20:57 | 14.09.2025
20:54 | 14.09.2025
Οι δύο ομάδες είναι αήττητες στη διοργάνωση
Πρόκειται για έναν τελικό που δεν χωρούν προγνωστικά
20:53 | 14.09.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του Eurobasket ανάμεσα στη Γερμανία και την Τουρκία
