Τουρκία – Γερμανία live ο μεγάλος τελικός του Eurobasket 2025

Τουρκία και Γερμανία «μάχονται» για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Eurobasket. Η Γερμανία θα διεκδικήσει το δεύτερο χρυσό της ιστορίας της, μετά το 1993, ενώ η Τουρκία έχει παίξει μόνο μία φορά τελικό, χωρίς να έχει καταφέρει να πάρει το τρόπαιο. Συνολικά, αυτό είναι το τέταρτο μετάλλιο για τη Γερμανία και το δεύτερο για την Τουρκία.