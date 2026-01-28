Τραγωδία ΠΑΟΚ: Ενός λεπτού σιγή και χειροκρότημα από τους οπαδούς της ΑΕΚ στη Sunel Arena

H ΑΕΚ υποδέχεται την Άλμπα Βερολίνου στη “Sunel Arena” των Άνω Λιοσίων, σε ματς για τη δεύτερη αγωνιστική της φάσης των “16” του Basketball Champions League, μια αναμέτρηση που γίνεται στη βαριά… σκιά του θανάτου των 7 φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Συμμετέχοντας στο πένθος του ΠΑΟΚ αλλά και του ελληνικού αθλητισμού, οι άνθρωποι της ΑΕΚ -αλλά και οι φίλοι της ομάδας- τήρησαν ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Ο κόσμος που γέμισε το κλειστό των Άνω Λιοσίων τίμησε με τη… σιγή του τη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Η ενός λεπτού σιγή “έσπασε” από ένα έντονο και παρατεταμένο χειροκρότημα.