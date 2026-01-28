Αθλητικά

Τραγωδία στον ΠΑΟΚ: Η Λιόν στο πλευρό του Δικεφάλου

Τα μηνύματα στήριξης των Πάουλο Φονσέκα και Μέιτλαντ-Νάιλς
Ο προπονητής της Λιόν, Πάουλο Φονσέκα
Ο προπονητής της Λιόν, Πάουλο Φονσέκα, καθώς και ο ποδοσφαιριστής της γαλλικής ομάδας, Μέιτλαντ-Νάιλς, έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης στον ΠΑΟΚ στη συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα στη Γαλλία.

Ο αγώνας της Λιόν με τον ΠΑΟΚ το βράδυ της Πέμπτης (29/1/2026, 22:00) θα γίνει στη σκιά του θανάτου των 7 φίλων του Δικεφάλου του Βορρά στη Ρουμανία, οι οποίοι ταξίδευαν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα στη Γαλλία.

Το κλίμα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι κάτι παραπάνω από βαρύ λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία, την ώρα που οι άνθρωποι της Λιόν βρίσκονται στο πλευρό του Δικεφάλου.

“Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συνέντευξη Τύπου εκφράζοντας τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον ΠΑΟΚ”, ξεκίνησε τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης ο Πάουλο Φονσέκα ενώ ο Άγγλος μπακ των “λιονέ”, Έισλι Μέιτλαντ-Νάιλς, ανέφερε:

“Θέλω να πω στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι λυπούμαστε για ό,τι συνέβη. Εκ μέρους της ομάδας μου, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια και τις καλύτερες ευχές μου για υποστήριξη στις οικογένειες, τον σύλλογο και τους οπαδούς”.

