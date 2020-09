Σε ένα από τα πιο αναπάντεχα αποτελέσματα των τελευταίων ετών στη Formula 1, ο Pierre Gasly με την Alfa Tauri πανηγύρισαν τη νίκη στη Μόντσα, η οποία και ήταν η πρώτη αμφότερων στην ιστορία τους.

Ο Γάλλος πιλότος “τρελάθηκε” μάλιστα όταν συνειδητοποίησε το γεγονός, λίγο πριν τον τερματισμό, με την αντίδρασή του στην ενδοεπικοινωνία με την ομάδα να τα λέει όλα για τα συναισθήματά του εκείνη τη στιγμή.

Απίστευτο αποτέλεσμα στην F1: Πρώτος ο Γκασλί με Σάινθ και Στρολ στο βάθρο (pic, vid)

“Ω ΘΕΕ ΜΟΥ!! Τι κάναμε μόλις;! Νικήσαμε το γ@μ@μ@ν@ τον αγώνα; Τα καταφέραμε ξανά!!!”, ακούστηκε να λέει ο Gasly, σε έναν αγώνα που θα θυμάται για πάντα.

"OH MY GOD!! WHAT DID WE JUST DO?! DID WE WIN THE ****** RACE?! WE DID IT AGAIN!!!" – @PierreGASLY, 2020#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/45BZqX15pw