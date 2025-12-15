Αθλητικά

«Τρελό» φινάλε στο Σανς – Λέικερς: Ο Ντίλον Μπρουκς πανηγύρισε σπρώχνοντας τον Λεμπρόν Τζειμς και ο «Βασιλιάς» πήρε το ματς μετά από «θρίλερ»

Ο Λεμπρόν Τζέιμς... γέλασε τελευταίος στο Φοίνιξ
Ο Μπρουκς με τον Λεμπρόν
Ο Μπρουκς με τον Λεμπρόν / Reuters / Allan Henry-Imagn Images

Οι Λος Άντζελες Λέικερς “απέδρασαν” με το διπλό από την έδρα των Φοίνιξ Σανς στο NBA, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να διαμορφώνει το τελικό 116-114 για την ομάδα του, με εύστοχες βολές δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι ήταν “θρίλερ” στα τελευταία λεπτά και είχε “τρελό” φινάλε, με πρωταγωνιστή τον Λεμπρόν Τζέιμς. Οι Φοίνιξ Σανς έκαναν την αντεπίθεση με τον Ντίλον Μπρουκς να πετυχαίνει κρίσιμο τρίποντο για την ανατροπή του σκορ και να… θυμάται την κόντρα του με τον “Βασιλιά”, πανηγυρίζοντας έξαλλα μπροστά στον ηγέτη των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Καναδός έσπρωξε μάλιστα τον Αμερικανό All Star και αποβλήθηκε από τον αγώνα, για να “απαντήσει” ο Λεμπρόν Τζέιμς μέσα στο παρκέ στην αμέσως επόμενη επίθεση. Σε προσπάθεια για τρίποντο νίκης, κέρδισε φάουλ και βολές, για να ευστοχήσει στις 2 από τις 3 και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

Ο Μπρουκς συνηθίζει να τα… βάζει με τον Λεμπρόν στο NBA τα τελευταία χρόνια.

