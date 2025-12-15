«Τρελό» φινάλε στο Σανς – Λέικερς: Ο Ντίλον Μπρουκς πανηγύρισε σπρώχνοντας τον Λεμπρόν Τζειμς και ο «Βασιλιάς» πήρε το ματς μετά από «θρίλερ»

Οι Λος Άντζελες Λέικερς “απέδρασαν” με το διπλό από την έδρα των Φοίνιξ Σανς στο NBA, με τον Λεμπρόν Τζέιμς να διαμορφώνει το τελικό 116-114 για την ομάδα του, με εύστοχες βολές δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι ήταν “θρίλερ” στα τελευταία λεπτά και είχε “τρελό” φινάλε, με πρωταγωνιστή τον Λεμπρόν Τζέιμς. Οι Φοίνιξ Σανς έκαναν την αντεπίθεση με τον Ντίλον Μπρουκς να πετυχαίνει κρίσιμο τρίποντο για την ανατροπή του σκορ και να… θυμάται την κόντρα του με τον “Βασιλιά”, πανηγυρίζοντας έξαλλα μπροστά στον ηγέτη των Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Καναδός έσπρωξε μάλιστα τον Αμερικανό All Star και αποβλήθηκε από τον αγώνα, για να “απαντήσει” ο Λεμπρόν Τζέιμς μέσα στο παρκέ στην αμέσως επόμενη επίθεση. Σε προσπάθεια για τρίποντο νίκης, κέρδισε φάουλ και βολές, για να ευστοχήσει στις 2 από τις 3 και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του.

SUNS-LAKERS ENDING WAS WILD



Dillon Brooks EJECTED after clutch 3, LeBron FOULED on three point attempt, hits free throws to win it for the Lakers pic.twitter.com/ptWQpHyzNL — Bleacher Report (@BleacherReport) December 15, 2025

Ο Μπρουκς συνηθίζει να τα… βάζει με τον Λεμπρόν στο NBA τα τελευταία χρόνια.