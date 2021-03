«Τριπλός» Αντετοκούνμπο, με άνεση οι Μπακς τους Νικς (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε το 23ο triple-double του στο ΝΒΑ και οι Μπακς πέρασαν από την έδρα των Νικς με 134-110.

Έκανε «πάρτι» κόντρα στους Νικς. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο επέστρεψε με… φόρα από το All Star Game και -κάνοντας μια MVP εμφάνιση κόντρα στην ομάδα της Νέας Υόρκης- βοήθησε τους Μπακς να φτάσουν στο 134-110.

Με τη νίκη τους αυτή, τα «Ελάφια» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 24-14, ρίχνοντας έτσι τους Νικς στο 19-19.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έμεινε στο παρκέ 29 λεπτά και έφτασε σε triple double με 24 πόντους (7/7 βολές, 7/11 δίποντα, 1/1 τρίποντο), 10 ασίστ και 10 ριμπάουντ. Επίσης είχε 1 κλέψιμο και 1 τάπα.

Από τους Μπακς, σε μεγάλη βραδιά βρέθηκε επίσης ο Φορμπς (21 π. με 7/7 τρίποντα), ενώ από 14 πόντους πέτυχαν οι Μίντλετον και Λόπεζ.

Από τους Νικς, 22 είχε ο Μπάρετ και 17 ο Μπερκς, ενώ ο Ραντλ ήταν άστοχος με 3/12 και 7 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-27, 68-51, 97-78, 134-101

The Flamethrower literally didn’t miss from three:



21 PTS | 7/7 3PT pic.twitter.com/tQ5jVfCuAM