Τρομερή ατάκα του Κουκουρέγια: «Τα μαλλιά μου είναι ιερά, αλλά καλύτερα καραφλός παρά να παίξω στη Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο Μαρκ Κουκουρέγια που αγωνίζεται με τη φανέλα της Τσέλσι και φημίζεται για την αφάνα του, πέρα από τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες απάντησε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στο ενδεχόμενο να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο αριστερός μπακ της Τσέλσι είναι μεγαλωμένος στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα «La Masia» και σε δηλώσεις του κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τα μαλλιά του, αλλά και το αν θα αγωνιστεί ποτέ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όταν του τέθηκε το δίλημμα ανάμεσα στο να κουρευτεί ή να παίξει στη Ρεάλ δεν δίστασε να πεί «τότε ναι τα θα ξύριζα». Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι δεν θα κούρευε την αφάνα του ακόμα και αν η Εθνική Ισπανίας κατακτούσε το Μουντιάλ.

Η τοποθέτηση του όπως είναι λογικό έγινε viral με τους φίλους της Τσέλσι και γενικότερα του ποδοσφαίρου να τον αποθεώνουν για την ειλικρίνεια και το γεγονός ότι δεν φοβάται να πάρει θέση ακόμα και σε ερωτήματα που θα προκαλέσουν αρκετή κουβέντα και αντιδράσεις.

Ο Ισπανός μπακ είναι από τους παίκτες που είτε τους λατρεύει είτε τους μισεί το κοινό, καθώς σε πολλά γήπεδα αποδοκιμάζεται, χωρίς να προλάβει να κάνει κάτι.

Όλα είχαν ξεκινήσει από μία αμφισβητούμενη φάση στο Euro που κατέκτησε η Ισπανία, με τους φίλους της Γερμανίας έκτοτε να τον γιουχάρουν, καθώς έπαιξε ρόλο στον αποκλεισμό της ομάδας τους από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διοργάνωνε.