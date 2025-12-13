Τρομερό καλάθι του Στεφ Κάρι από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη

Ο Στεφ Κάρι έχει δείξει πολλές φορές ότι έχει τη δυνατότητα να πετυχαίνει τρελά καλάθια κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως αυτή τη φορά στην προθέρμανση το έβαλε από το τούνελ των αποδυτηρίων στο απέναντι καλάθι με το ένα χέρι.

Το καλάθι του Κάρι από τη μία άκρη του παρκέ στην άλλη δεν αποτελεί προϊόν A.I, όμως πολλοί αναρωτήθηκαν αν είναι, μιας και το συγκεκριμένο σουτ με τον τρόπο που ευστόχησε, μόνος αυτός θα μπορούσε να το πετύχει.

Το «tunel shot» το έχει δοκιμάσει πολλές φορές και μάλιστα επιτυχημένα, όχι πάντα από τη μία πλευρά στην άλλη βέβαια. Τώρα το έκανε και αυτό και ενθουσίασε όσους βρίσκονταν στο γήπεδο και παρακολουθούσαν την προθέρμανση των αθλητών για τον αγώνα Γουόριορς – Τίμπεργουλβς.

STEPH MADE THE TUNNEL SHOT AGAIN pic.twitter.com/pHO1glEJZ7 — KNBR (@KNBR) December 13, 2025

Για την ιστορία οι Γουόριορς ηττήθηκαν με 127-120 από τους Τίμπεργουλβς με τον Κάρι να πετυχαίνει 39 πόντους.