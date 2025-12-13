Αθλητικά

Τρομερό καλάθι του Στεφ Κάρι από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη

Ο Αμερικανός σταρ έδειξε για ακόμα μία φορά τις ικανότητές του στο σουτ
Στεφ Κάρι
Ο Στεφ Κάρι με τη φανέλα των Γουόριορς/ Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

Ο Στεφ Κάρι έχει δείξει πολλές φορές ότι έχει τη δυνατότητα να πετυχαίνει τρελά καλάθια κατά τη διάρκεια του αγώνα, όμως αυτή τη φορά στην προθέρμανση το έβαλε από το τούνελ των αποδυτηρίων στο απέναντι καλάθι με το ένα χέρι.

Το καλάθι του Κάρι από τη μία άκρη του παρκέ στην άλλη δεν αποτελεί προϊόν A.I, όμως πολλοί αναρωτήθηκαν αν είναι, μιας και το συγκεκριμένο σουτ με τον τρόπο που ευστόχησε, μόνος αυτός θα μπορούσε να το πετύχει.

Το «tunel shot» το έχει δοκιμάσει πολλές φορές και μάλιστα επιτυχημένα, όχι πάντα από τη μία πλευρά στην άλλη βέβαια. Τώρα το έκανε και αυτό και ενθουσίασε όσους βρίσκονταν στο γήπεδο και παρακολουθούσαν την προθέρμανση των αθλητών για τον αγώνα Γουόριορς – Τίμπεργουλβς.

 

 

Για την ιστορία οι Γουόριορς ηττήθηκαν με 127-120 από τους Τίμπεργουλβς με τον Κάρι να πετυχαίνει 39 πόντους.

